Поврежденную пулями и осколками машину скорой помощи, привезенную из Украины, можно увидеть в центре Вильнюса.
Фото ⟩ В Вильнюсе выставлен обстрелянный автомобиль скорой помощи из Украины
Автомобиль скорой помощи из больницы в Харьковской области, который привезли в Вильнюс, является одним из символов жестокости российских войск по отношению к мирным жителям Украины, сообщает посольство Украины в Вильнюсе.
Когда Россия начала повторное вторжение в Украину и временно заняла города и села в Харьковской области, мирных жителей эвакуировали из самых опасных мест на выставленном в Вильнюсе автомобиле.
Елена Федорова, одна из инициаторов проекта, подчеркивает, что расстрелянный автомобиль скорой помощи - наглядное доказательство жестокости российских войск, которое помогает разделить эмоции украинцев.
В этом году, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Россию, на одной из площадей Вильнюса был установлен подбитый украинской армией российский танк Т-72Б.
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