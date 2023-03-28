В большинстве рек уровень воды понижается

На участке Даугавы от Пиедруи до Екабпилса уровень воды за последние сутки поднялся на 20-58 сантиметров. Уровень воды продолжает повышаться в Гауе у Валмиеры, Салаце у Мазсалацы, в Айвиексте у Лубаны и в Дубне у Вишки. Уровень воды в озерах также повышается.

В некоторых реках Видземе с прошлых выходных уровень воды упал более чем на полметра, в реке Лиела Югла возле Закюмуйжи - на полтора метра.

В Амате возле Мелтури уровень воды понизился на 0,7 метра.

Галерея: Река Амата

Гидрологи прогнозируют, что поймы у некоторых рек в Видземе и Латгале будут затоплены долго. В ближайшие недели самые большие наводнения ожидаются на Даугаве. Самый высокий уровень воды будет в реке на следующей неделе или позже.

Во второй половине этой недели в Латвии будет больше осадков, поэтому уровень воды в реках вновь повысится.

Как сообщалось, в апреле в Даугаве ожидается самое сильное наводнение за последние годы - уровень воды может подняться даже выше, чем весной 2013 года.