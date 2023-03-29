Эксперт: у ЕС маленький выбор для новых санкций против России и Беларуси

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В НАТО назвали заявление Путина опасным и безответственным, а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии будет представлять угрозу европейской безопасности.

По мнению Анджанса, заявление Путина - это очередной этап эскалации конфликта Россией и Беларусью, что, безусловно, является уважительной причиной для введения дополнительных санкций против обеих стран, однако в настоящее время неясно, о каких санкциях могли бы договориться страны-члены ЕС.

По мнению директора Центра геополитических исследований, отслеживать попытки обхода уже действующих санкций не менее важно, чем вводить новые.

"ЕС обязательно должен принять следующий пакет санкций. Однако сложно представить, каким может быть следующий болезненный шаг для России. Если это будет, например, полный запрет на торговлю или перевозку товаров, то в случае Латвии это будет означать, что транзитный сектор почти полностью остановится", - сказал Анджанс.