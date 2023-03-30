Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже, сообщает российское агентство "Интерфакс".
В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal; его обвиняют в шпионаже
Гражданин США Гершкович был задержан в Екатеринбурге.
По информации ФСБ, Гершкович "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".
Журналист был задержан в момент, когда якобы "пытался получить секретные денные".
Против Гершковича начато уголовное дело в связи со шпионажем. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Как пишет "Медуза", местный пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в городе, рассказал, что Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК Вагнера и войне в Украине.
"Он приехал в большую такую экспедицию. Самое главное, что его интересовало, это отношение к ЧВК "Вагнер" и "спецоперации" вообще. Наша эмиграция сказала, с кем можно поговорить в Екатеринбурге. Почему Екатеринбург? [Основатель ЧВК Евгений] Пригожин несколько раз прыгал на Екатеринбург и его тут отшивали. Эван нигде публично не писал [о поездке], и я его кулуарно водил по разным спикерам, удалось избежать провокации. Поездкой он вообще остался доволен", - рассказал Ширшиков.
#Russia Reporter for @WSJ @evangershkovich was detained in Yekaterinburg on suspicion of "espionage in the interests of the American government," Russia's FSB security service said in a statement. pic.twitter.com/mJA8cpBmNg— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 30, 2023
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