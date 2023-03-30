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В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal; его обвиняют в шпионаже

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В Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal; его обвиняют в шпионаже
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Служебное здание ФСБ в Москве
Служебное здание ФСБ в Москве Фото: AFP/SCANPIX

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Гражданин США Гершкович был задержан в Екатеринбурге.

По информации ФСБ, Гершкович "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

Журналист был задержан в момент, когда якобы "пытался получить секретные денные".

Против Гершковича начато уголовное дело в связи со шпионажем. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как пишет "Медуза", местный пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в городе, рассказал, что Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК Вагнера и войне в Украине.

"Он приехал в большую такую экспедицию. Самое главное, что его интересовало, это отношение к ЧВК "Вагнер" и "спецоперации" вообще. Наша эмиграция сказала, с кем можно поговорить в Екатеринбурге. Почему Екатеринбург? [Основатель ЧВК Евгений] Пригожин несколько раз прыгал на Екатеринбург и его тут отшивали. Эван нигде публично не писал [о поездке], и я его кулуарно водил по разным спикерам, удалось избежать провокации. Поездкой он вообще остался доволен", - рассказал Ширшиков.

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