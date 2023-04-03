Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге. Что известно

Между постами на эту тему он опубликовал видео с издевательствами вагнеровцев над пленным, у которого на лбу написано "грузин". В 16 часов Татарский запостил фото билборда с рекламой ЧВК "Вагнер" в Москве и похвалил "такую наружную рекламу", выразив надежду, что она появится и в других городах. Одновременно он успел перепостить чужое сообщение о выпуске осколочных снарядов к дронам с пожеланием внедрить такие "игрушки" в российской армии. Это было последнее сообщение в его телеграм-канале.

За несколько часов до мероприятия в "Стрит-фуд баре" Татарский провел "закрытую встречу" в книжной лавке "Листва" (это магазин издательства с говорящим названием "Черная сотня"). "Такой формат был выбран в целях безопасности, и мы, к сожалению, не ошиблись", - говорится в телеграм-канале заведения. Татарского там называют "мишенью для украинских террористов".

Не "военкор"

Ольга Ившина, корреспондент Би-би-си

На самом деле "военным корреспондентом" Татарского нельзя назвать даже с большой натяжкой.

В отличие от ряда других известных российских блогеров и журналистов государственных СМИ, Татарский с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года. По рассказам самого Татарского, на момент начала столкновений он - гражданин Украины - отбывал наказание в одной из колоний на территории Донецкой области за вооруженное ограбление банка.