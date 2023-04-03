ISW: убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину

Сам Пригожин заявил, что не стал бы "обвинять киевский режим" в организации взрыва на "творческом вечере" Татарского: "Думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству".

Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье. Предполагается, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, спрятанное в подаренной Татарскому статуэтке. Среди основных версий российское следствие рассматривает преднамеренное убийство, "совершенное общественно опасным способом". Возбуждено уголовное дело.

Также ISW сообщает, что смерть Татарского позволит Кремлю еще больше ужесточить цензуру в России. "Убийство [Татарского] еще больше углубит разногласия в сообществе российских военных блогеров, но, в конечном счете, это может еще больше помочь Кремлю консолидировать контроль над информационным полем", - говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW напоминают, что для усиления контроля над информационными потоками в марте российские спецслужбы провели обыски в барах Москвы и Санкт-Петербурга, утверждая, что их покровители помогают финансировать украинскую армию, а также призывают молодежь к участию в "антиобщественной деятельности", направленной против России.

По логике Кремля, убийство Татарского должно отпугнуть людей от участия в каких-либо протестах против власти, считает ISW. Такая "чистка" могла бы стать предупредительным сигналом и другим военным блогерам, неугодным Кремлю и связанным с ЧВК "Вагнер".

Татарский, настоящее имя которого Максим Фомин, имеет более 560 000 подписчиков на платформе Telegram и активно поддерживает вторжение России в Украину.