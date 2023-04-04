Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, один человек погиб

Власти страны говорят, что по меньшей мере один человек погиб, десятки пассажиров получили травмы. У многих пассажиров серьезные травмы. 19 человек доставлены в больницу.

Агентство ANP сообщает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен, пишет Русская служба BBC.

На месте происшествия работают экстренные службы.