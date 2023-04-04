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Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, один человек погиб

rus.tvnet.lv
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Поезд в Нидерландах
Поезд в Нидерландах Фото: EPA/REMKO DE WAAL/ Scanpix

В Нидерландах сошел с рельсов пассажирский поезд. В нем находилось около 50 человек. Русская служба BBC cообщает, что он столкнулся со строительным краном, который находился на железнодорожных путях.

Власти страны говорят, что по меньшей мере один человек погиб, десятки пассажиров получили травмы. У многих пассажиров серьезные травмы. 19 человек доставлены в больницу.

Агентство ANP сообщает, что первый вагон поезда после столкновения сошел с рельсов и врезался в землю, второй упал на бок, а в третьем вагоне начался пожар.

Пассажирский поезд шел из Гааги в город Лейден, а крушение произошло неподалеку от города Ворсхотен, пишет Русская служба BBC.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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