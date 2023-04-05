Дарья Трепова арестована на два месяца по делу о гибели Владлена Татарского

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) также заявили, что, преступление было спланировано "спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального [ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен]", сторонницей которого якобы является Трепова.

В Киеве отвергли какую-либо причастность к взрыву в Петербурге, назвав его "внутренним терроризмом", а соратники Алексея Навального отметили, что власти давно пытаются обвинить их в терроризме, чтобы дать оппозиционеру, уже находящемуся в колонии, максимально возможный срок.

Что известно о Треповой

Трепова закончила 408-й лицей в Пушкине (город входит в состав Санкт-Петербурга), до 2019 года она училась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), откуда отчислилась по собственному желанию.

По словам знакомых, с которыми удалось поговорить журналистам, Трепова долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в Москву.

Знакомые Треповой также утверждают, что девушка придерживалась антивоенных взглядов. Би-би-си нашла в базе судов Петербурга решение об административном аресте Треповой за участие в массовой акции 24 февраля 2022 года - в первый день вторжения российских войск в Украину.

За участие в той же акции был арестован муж Треповой Дмитрий Рылов. Молодой человек сейчас находится в эмиграции, заявили в Либертарианской партии России (ЛПР), членом которой он является.

По мнению Рылова, Трепову подставили, и ей не было известно, что в статуэтке может быть заложена взрывчатка. "Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала", - говорил он проекту SVTV News.

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