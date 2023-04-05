Видео ⟩ РФ: в Брянской области упал украинский самолет, пилот задержан. Что известно?

По данным Mash, самолет - Аэропракт А-22 "Летучая лисица". Telegram-канал без ссылки на источники утверждает, что это не первый полет такого самолета над территорией РФ. По словам источника Telegram-канала SHOT, самолет был поврежден из стрелкового оружия, после чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку.

В Росгвардии утверждают, что у "украинского пилота" были оружие и аммуниция. "У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", - сообщили ТАСС в ведомстве. По данным Telegram-канала Shot, после падения пилот закопал оружие и бронежилет, а задержали его уже без них.

telegram-каналы Baza и Shot утверждают, что перед аварийной посадкой самолета на территорию комбината "Слава" Росрезерва были сброшены две авиабомбы, а на земле остались две воронки и осколки. По предварительным данным, самолетов было два, они летели в паре. Задержанный пилот зацепил линии электропередач и приземлился в Клинцовском районе.