В Брянской области неподалеку от госграницы упал легкомоторный украинский самолет, заявило управление Погранслужбы ФСБ по области. "Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом", - говорится в сообщении службы. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Бутовск, в результате него никто не пострадал.
Видео ⟩ РФ: в Брянской области упал украинский самолет, пилот задержан. Что известно?
По данным Mash, самолет - Аэропракт А-22 "Летучая лисица". Telegram-канал без ссылки на источники утверждает, что это не первый полет такого самолета над территорией РФ. По словам источника Telegram-канала SHOT, самолет был поврежден из стрелкового оружия, после чего пилоту пришлось совершить аварийную посадку.
В Росгвардии утверждают, что у "украинского пилота" были оружие и аммуниция. "У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать", - сообщили ТАСС в ведомстве. По данным Telegram-канала Shot, после падения пилот закопал оружие и бронежилет, а задержали его уже без них.
telegram-каналы Baza и Shot утверждают, что перед аварийной посадкой самолета на территорию комбината "Слава" Росрезерва были сброшены две авиабомбы, а на земле остались две воронки и осколки. По предварительным данным, самолетов было два, они летели в паре. Задержанный пилот зацепил линии электропередач и приземлился в Клинцовском районе.
Mash и Baza опубликовали видео допроса предполагаемого пилота. На видео он представляется как Александр Морозов и заявляет, что является гражданским пилотом и выполнял задание по аэрофотосъемке. По его словам, его заданием было лететь за другим самолетом на малой высоте по команде ведущего и делать фотоснимки, за что ему должны были заплатить 50 тысяч гривен (около 1250 евро). Мужчина заявил, что не знал, что находится над территорией России - по его словам, он должен был лететь на юг Украины, а после взлета у него отключился планшет, поэтому он не знал своих координат. Мужчина подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему и сказал, что перед полетом получил их "для безопасности".
"Контрольный полет на малой высоте, [для проверки того,] как работает тероборона и наше ПВО. Но поскольку они стреляют во все, что шевелится, лучше надеть бронежилет", - говорит на записи мужчина. По его словам, после приземления он выбросил автомат, т.к. опасался, что его застрелят бойцы теробороны. Дата и место съемки видео пока не подтверждены независимыми источниками. На официальных ресурсах погранслужбы и прочих силовых ведомств РФ оно также не публиковалось.
Про украинского пилота по имени Александр Морозов в 2018 году сообщало "Настоящее время". Во время конфликта в Донбассе он доставлял в больницы раненых военных ВСУ. Также мужчина занимался патрулированием границы под Харьковом. На базе аэродрома, который создал Морозов, работает волонтерское объединение пилотов "Гражданский воздушный патруль", пилоты которого принимают участие в боевых действиях. Проанализировав видео, издание "Агентство" сделало вывод, что мужчина на записи и Морозов - один и тот же человек.
Официальные представители Украины пока никак не комментировали инцидент.
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