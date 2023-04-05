Видео ⟩ Бывшая участница телешоу живет в самодельной хижине в дюнах

"Прогуливаясь по 12-й линии в Булдури в районе дюн, я случайно наткнулась в кустах на картонный домик, обтянутый пленкой. Сначала подумала, что это какая-то куча мусора, но, подойдя поближе, заметила рядом женщину.

Я заговорила с ней, но женщина, ничего не ответив, уползла в свой домик. Интересно, как в наше время можно жить в дюнной зоне в самодельной хижине? Похоже, ни одна социальная служба ничего не знает об этом", - рассказала программе Анна, жительница Юрмалы.

Программа выехала на место происшествия и пообщалась с обитательницей домика.

Женщина по имени Инга живет в доме из картона, который она сделала сама, уже три с половиной года. Родилась она в Риге, десять лет провела за границей, но четыре года назад вернулась в Латвию, где год жила в социальном доме.

Говорят, что у женщины есть долг в 20 тысяч евро, поэтому ей не хватает денег, чтобы жить как другие люди.

Программа Bez Tabu сообщает, что Инга участвовала в телешоу Caur ērkšķiem uz… ("Через тернии к…").

На вопрос Инги, как она может жить практически под открытым небом, женщина отвечает, что лучше, чем на улице.

Социальная служба и муниципальная полиция регулярно следят за Ингой.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)