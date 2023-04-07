Левитс в интервью DW: Запад не может допустить победы России в Украине

- Считаете ли вы, что после получения танков у Украины будет все необходимое для победы в этой войне? Сами украинцы, похоже, с этим не согласны.

- Конечно, украинцы лучше знают, какова реальная ситуация. И мы полагаемся на Украину в этом отношении. Я считаю очень хорошим знаком, что первые танки Leopard уже прибыли в Украину, как пообещал канцлер Шольц некоторое время назад. Я думаю, Германия оказывает Украине значительную поддержку, и это должно быть продолжено.

- Президент России Владимир Путин недавно заявил, что собирается разместить ядерное оружие в Беларуси. Что это значит для Латвии, которая граничит и с Беларусью, и с Россией?

- По этому вопросу мы консультировались с союзниками. На данный момент НАТО считает, что в целом это не меняет военной ситуации. Поскольку с военной точки зрения не так важно, где непосредственно находится ядерное оружие. Но, конечно, это политический сигнал посылаемый Москвой: Россия не хочет мира, Россия хочет продолжать агрессию в Украине.

- Латвия, как и другие страны Балтии, граничит с Россией. С начала войны НАТО увеличила свое присутствие в этом регионе. Считаете ли вы, что этого достаточно, или хотите большего присутствия сил альянса?