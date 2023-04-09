В субботу вечером в Лиепае из задымленной квартиры был спасен человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Лиепае из задымленной квартиры спасли человека
Жители двухэтажного жилого дома на улице Елгавас в Лиепае ощутили дым и вызвали спасателей. На месте происшествия сотрудниками VUGD было установлено, что в квартире на втором этаже на площади 0,02 квадратных метра горит оставленная без присмотра еда.
Пожарные спасли из квартиры пострадавшего человека. В 20:37 работы на месте происшествия были завершены.
Также вчера в 16:14 поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где произошло столкновение двух легковых автомобилей.
Спасатели освободили из автомашины одного человека, трое других выбрались из автомобилей самостоятельно. Проезжая часть дороги была приведена в порядок, и в 17:01 работы на месте происшествия были завершены.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 68 вызовов: 35 на пожары, в том числе 23 - на пожары прошлогодней травы и 1 лесной пожар, 21 - на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.
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