В Лиепае из задымленной квартиры спасли человека

Жители двухэтажного жилого дома на улице Елгавас в Лиепае ощутили дым и вызвали спасателей. На месте происшествия сотрудниками VUGD было установлено, что в квартире на втором этаже на площади 0,02 квадратных метра горит оставленная без присмотра еда.

Пожарные спасли из квартиры пострадавшего человека. В 20:37 работы на месте происшествия были завершены.

Также вчера в 16:14 поступил вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Спасатели освободили из автомашины одного человека, трое других выбрались из автомобилей самостоятельно. Проезжая часть дороги была приведена в порядок, и в 17:01 работы на месте происшествия были завершены.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 68 вызовов: 35 на пожары, в том числе 23 - на пожары прошлогодней травы и 1 лесной пожар, 21 - на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.