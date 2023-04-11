Видео ⟩ Кариньш о выдвижении кандидатуры Пиленса на пост президента узнал из СМИ

Комментируя заявление предпринимателя и основателя "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, премьер сообщил, что узнал об этом из средств массовой информации, а на сегодняшнем заседании коалиции вопрос о выборах президента не обсуждался.

Хотя Пиленс первым объявил о выдвижении своей кандидатуры, а действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли повторно баллотироваться на этот пост, Кариньш сказал журналистам, что "Новое Единство" выражает поддержку действующему президенту Левитсу.

"У коалиции нет единого кандидата, но мы еще не уделили времени этому вопросу", - сказал премьер.

Видео: Интервью с кандидатом на пост президента Латвии Улдисом Пиленсом

Как заявил Пиленс, со стороны ОС у него будет "стопроцентная поддержка". Он пока не комментирует, на поддержку каких политических партий еще надеется, но готов встречаться со всеми представленными в Сейме силами.

"В моем понимании все 100 голосов равны. [...] На мой взгляд, совершенно точно голоса могут разделиться между оппозицией и большинством. Президент как политически нейтральное лицо отвечает за весь процесс, за весь политический спектр. Он также должен уметь коммуницировать со всем политическим спектром", - сказал Пиленс.