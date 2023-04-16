Видео ⟩ Зеленский обратился с эмоциональной речью к народу Украины

"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня - чтобы Украина победила", - сказал Зеленский.