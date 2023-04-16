Видео ⟩ Зеленский обратился с эмоциональной речью к народу Украины

На православную Пасху президент Украины Владимир Зеленский произнес воодушевляющую речь перед своим народом, в которой подчеркнул, что "мы одна большая семья".
Свое обращение к нации президент Владимир Зеленский на Пасху записал с территории Киево-Печерской Лавры.
Зеленский напомнил, что у украинцев один большой дом - Украина - и одна большая цель - победа.
Президент Украины сказал, что "небеса видят" "силу и твердость" украинцев в борьбе с российской агрессией.
"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху. В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня - чтобы Украина победила", - сказал Зеленский.
Также Зеленский предупредил, что впереди у Украины "одна из самых тяжелых вершин" - победа в войне.
"417 дней - мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас одна из самых тяжелых с вершин. Мы преодолеем ее. Вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце - это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется над всей нашей Богом данной землей", - указал Зеленский.
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