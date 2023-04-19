Видео ⟩ "Буду ездить так же!": полицию удивляет бесстыдство пойманного водителя

На участке, где проводятся ремонтные работы и разрешенная скорость движения составляет 50 километров в час, фиксируется первый нарушитель. Белый фургон по этому участку проехал со скоростью почти в 100 километров в час.

"Движение в 96 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Это, уважаемый, на 46 километров слишком быстро. Так что, господин водитель, за данное нарушение предусмотрено наказание - суровое. 160 евро", - говорит младший инспектор Управления безопасности движения Госполиции Марис Подиньш.

Всю беседу с водителем LTV не удалось записать, но некоторые фразы 69-летнего водителя вызвали раздумья у полицейского.

Полицейский: Осторожнее, пожалуйста. Водитель: Поеду, так же. Полицейский: Счастливо.

"По его словам, я понял, что он продолжит ездить так же. <..> Угрожал", - позже оценил разговор с водителем Подиньш.

Он признал, что информация в базе данных, свидетельствует о том, что водитель фургона штрафуется часто.

Всю эту неделю Государственная полиция уделяет особое внимание нарушителям скорости движения. Потому что происходит акция, которую реализует во всем Европейском Союзе. Ее кульминация будет в пятницу, когда состоится 24-часовой проверочный марафон.

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