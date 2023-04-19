Президент Германии сравнил войну Путина с войной Гитлера

Русская служба BBC приводит цитату президента Германии в которой он еще раз заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины.

"Российский президент нарушил международное право, оспорил границы, совершил захваты земель. Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть народу Украины.

Вы в Польше, вы в Израиле - вы знаете по своей истории, что свободу и независимость необходимо защищать и отстаивать. Но и мы, немцы, тоже выучили уроки нашей истории.

Больше никогда - это значит, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, такой как война России против Украины.