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Президент Германии сравнил войну Путина с войной Гитлера

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BBC
Франк-Вальтер Штайнмайер. Иллюстративное фото
Франк-Вальтер Штайнмайер. Иллюстративное фото Фото: Jens Buttner/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на церемонии памяти жертв восстания в Варшавском гетто (1943 год) и провел параллели между войной, развязанной нацистской Германией, и нынешней войной, начатой Россией против Украины. Об этом пишет Русская служба BBC.

Русская служба BBC приводит цитату президента Германии в которой он еще раз заверил, что Германия твердо стоит на стороне Украины.

"Российский президент нарушил международное право, оспорил границы, совершил захваты земель. Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушения и смерть народу Украины.

Вы в Польше, вы в Израиле - вы знаете по своей истории, что свободу и независимость необходимо защищать и отстаивать. Но и мы, немцы, тоже выучили уроки нашей истории.

Больше никогда - это значит, что в Европе не должно быть преступной агрессивной войны, такой как война России против Украины.

Больше никогда - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины - вместе с Польшей и нашими партнерами по НАТО", - сказал Штайнмайер.

BBC
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