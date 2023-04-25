СМИ: Япония и ЕС не поддержат полный запрет экспорта в Россию

В проекте итогового документа саммита G7, который готовится к предстоящей в мае встрече лидеров в Хиросиме и попал в распоряжение газеты, содержится обязательство заменить нынешний режим санкций против России, включающий ограничения в отношении определенных секторов, общим запретом на экспорт с исключениями только для определенных категорий товаров, таких как сельскохозяйственная продукция и медикаментов.

Однако на совещании по подготовке саммита, которое состоялось на прошлой неделе, против этого предложения США возражали представители Японии и ЕС.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", - сказал один из чиновников, попросивший не называть его имени.

США сделали это предложение на фоне растущего раздражения в Вашингтоне по поводу различных возможностей для России обойти ограничения, наложенные на нее действующим режимом санкций, сообщили источники.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать переговоры с партнерами по G7, но подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать искать способы "привлечь Россию к ответственности".