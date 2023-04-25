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Фото ⟩ Буря в пустыне? Нет, на шоссе Таллинн-Нарва

rus.postimees.ee
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Шоссе Таллинн-Нарва сегодня.
Шоссе Таллинн-Нарва сегодня. Фото: Oliver Pluutus

Сильный ветер во вторник поднял облако пыли над шоссе Таллинн-Нарва, что вынудило многих водителей припарковать свои машины на обочине, пишет Rus.Postimees.

Довольно обычное в пустыне Сахара, но редкое на наших широтах облако пыли пронеслось от виадука Хальяла в Ляэне-Вирумаа в сторону Таллинна.

"На обочину встало довольно много машин, и видимость была практически нулевой. Едва можно было видеть аварийные огни машин, стоящих на обочине, - сказал Оливер, который сегодня получил свою долю опыта нахождения в облаке пыли. - Некоторые, конечно, решили быстро проехать через левый ряд".

И не скажешь, что фото сделано в Эстонии. 
И не скажешь, что фото сделано в Эстонии. Фото: Oliver Pluutus

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