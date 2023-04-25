Фото ⟩ Буря в пустыне? Нет, на шоссе Таллинн-Нарва

Довольно обычное в пустыне Сахара, но редкое на наших широтах облако пыли пронеслось от виадука Хальяла в Ляэне-Вирумаа в сторону Таллинна.

"На обочину встало довольно много машин, и видимость была практически нулевой. Едва можно было видеть аварийные огни машин, стоящих на обочине, - сказал Оливер, который сегодня получил свою долю опыта нахождения в облаке пыли. - Некоторые, конечно, решили быстро проехать через левый ряд".