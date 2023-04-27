Опрос: кого жители Латвии хотят видеть президентом?

33,8% респондентов выразили поддержку Пиленсу, Левитса поддержали 14,5% респондентов,

а 36% участников опроса не поддерживают ни Левитса, ни Пиленса и хотели бы видеть другого кандидата.

Еще 15,7% респондентов не имели мнения по этому вопросу.

Кандидатуру Пиленса на пост президента поддерживают 85% респондентов, которые, если бы завтра состоялись выборы в Сейм, были бы готовы проголосовать за ОС. Также Пиленс нравится 63% сторонников политической партии "Латвия на первом месте" и 42% потенциальных избирателей Союза зеленых и крестьян.

С другой стороны, сторонники "Нового Единства" и Национального объединения (НО) отдают предпочтение действующему президенту Левитсу - соответственно 55% потенциальных избирателей "Нового Единства" и 40% потенциальных избирателей НО поддерживают Левитса на посту президента.

Опрос проходил в период с 17 по 21 апреля текущего года, в нем приняли участие 1005 респондентов по всей Латвии.