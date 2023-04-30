Видео ⟩ "Работал всю ночь, а потом приехал сюда": растет интерес к службе в армии

Уже в восемь утра молодые люди один за другим прибывают в Центр отбора и рекрутирования Национальных вооруженных сил (НВС).

"Я не спал, работал всю ночь. Ехал из Резекне, закончил работу в три часа ночи и сразу приехал сюда", - рассказал Райтис, который хочет вступить в НВС.

На службу могут принять добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет, но статистика показывает, что средний возраст солдат на службе - от 27 до 28 лет. 16% составляют женщины.

Вооруженные силы приглашают проживающих за границей граждан Латвии подавать заявки на службу не только в Латвии. В этом году планируется принять не менее 700 военнослужащих.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)