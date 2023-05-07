Плявниеки, Даугавпилс, Лиепая: что латыши и русскоязычные говорят о напряженности?

В ходе исследования были изучены мнения жителей рижских микрорайонов Плявниеки и Болдерая, а также Даугавпилса, Резекне и Лиепаи.

Исследование было сосредоточено в местах, где проживает большое количество русскоязычных, но в фокус-группах принимали участие как латыши, так и русскоязычные.

Участников фокус-групп, говорящих на латышском языке, спросили, почувствовали ли они усиление межэтнической напряженности в своем городе или районе за последний год. Учитывая, что русскоязычного населения в Лиепае меньшинство, тот же вопрос был задан и им.

Полученные ответы различались. Латышскоязычные жители Болдераи и Плявниеков не заметили роста межнациональной напряженности. В Лиепае, по оценке носителей латышского языка, межэтнические отношения даже улучшились.

С другой стороны, русскоязычные жители Лиепаи говорят, что относительно чаще они попадают в неудобные ситуации, когда на русских смотрят уничижительно, но это не носит систематический характер. Латышскоязычные жители Даугавпилса и Резекне сильно ощущают этническую напряженность, хотя есть разные мнения.