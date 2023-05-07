Плявниеки, Даугавпилс, Лиепая: что латыши и русскоязычные говорят о напряженности?

Жители Латвии по-разному оценивают рост этнической напряженности в обществе. Такие выводы можно сделать из исследования центра общественной политики Providus "Гражданская апатия русскоязычного населения Латвии - миф или реальность?".
В ходе исследования были изучены мнения жителей рижских микрорайонов Плявниеки и Болдерая, а также Даугавпилса, Резекне и Лиепаи.
Исследование было сосредоточено в местах, где проживает большое количество русскоязычных, но в фокус-группах принимали участие как латыши, так и русскоязычные.
Участников фокус-групп, говорящих на латышском языке, спросили, почувствовали ли они усиление межэтнической напряженности в своем городе или районе за последний год. Учитывая, что русскоязычного населения в Лиепае меньшинство, тот же вопрос был задан и им.
Полученные ответы различались. Латышскоязычные жители Болдераи и Плявниеков не заметили роста межнациональной напряженности. В Лиепае, по оценке носителей латышского языка, межэтнические отношения даже улучшились.
С другой стороны, русскоязычные жители Лиепаи говорят, что относительно чаще они попадают в неудобные ситуации, когда на русских смотрят уничижительно, но это не носит систематический характер. Латышскоязычные жители Даугавпилса и Резекне сильно ощущают этническую напряженность, хотя есть разные мнения.
Латышскоязычный респондент из этой группы заявил, что напряжение выросло даже среди близких знакомых, подчеркнув, что в обществе есть разные позиции - есть те, кто поддерживает Украину, а есть и те, кто думает иначе. Также этот человек заявил, что "напряжение не опасное, но значительное". Другой член той же фокус-группы, говорящий по-латышски, заявил, что Даугавпилс - город "ватников" и ни у кого "не должно быть никаких иллюзий" по поводу Даугавпилса.
С другой стороны, русскоязычный человек из даугавпилсской и резекненской фокус-группы сказал, что чувствует себя неловко, когда говорит по-русски, а также когда кто-то выражает позицию, что русских надо гнать в Россию. Ребенку этого человека, владеющему как латышским, так и русским языком, воспитательница детского сада якобы сказала, что он должен говорить по-латышски, в результате ребенок не хочет ходить в детский сад.
Исследование показывает, что латышскоязычные жители Резекне и Даугавпилса ожидают, что кто-то разрешит эту напряженность. Они ждут ответственных действий от местных лидеров, а также изменений в информационном пространстве.
Участникам двух фокус-групп русскоязычных в Даугавпилсе и Резекне был задан дополнительный вопрос. Их попросили оценить утверждение о том, что только 23% русскоязычного населения Латвии считает, что любой человек может свободно и без страха выражать свое мнение.
Участников фокус-групп попросили выразить свое отношение к данному утверждению, а также объяснить, по каким вопросам и в каких ситуациях они, скорее всего, побоялись бы высказывать свое мнение. Ответы почти исключительно касаются использования русского и латышского языков, отношения к России и Украине, сноса памятников.
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