Видео ⟩ Выборы президента: первые публичные дебаты. Отвечают Пиленс, Пинто и Ринкевич

В субботу в полночь завершился срок заявления кандидатов в президенты. Новые претенденты не были заявлены и на выборах в май на должность будут выдвинуты три человека: Улдис Пиленс, Элина Пинто и Эдгар Ринкевич. Первые публичные дебаты кандидатов в президенты в воскресенье вечером прошли в передаче TV3 Nekā personīga.
Пиленс на вопрос, было ли ошибкой 10 лет находиться в Народной партии, ответил отрицательно, заявив, что эта партия "тогда была единственной, кто представлял консервативные ценности, которые и сегодня нужны больше, чем когда-либо". Выход из Народной партии он объясняет тем, что не смог согласиться с выбранным партией курсом управления. На просьбу прокомментировать, видит ли он свою ответственность в том, что, например, из-за слияния интересов бизнеса и политики товарища Пиленса по партии Андриса Шкеле, общество не доверяет политике, Пиленс сказал, что "есть широкая совокупность факторов, из-за которой общество не доверяет политике". Правда, он признал, что слияние политики и интересов "является сложной темой", но в представлении Пиленса эти две части можно отделить друг от друга.
В качестве одного из минусов кандидата на должность президента Элины Пинто программа называет маленькую узнаваемость в Латвии - Пинто длительно жила за пределами Латвии. Кандидат от "Прогрессивных" подчеркивает, что при работе в иностранных государствах действовала только и исключительно в интересах Латвии.
"Объясняться надо тому, кто свои средства вкладывает в офшоры, чертит схемы PVN или, находясь в Латвии, ведет себя так, как будто представит интересы России", - говорит Пинто, отмечая, что в Латвии до сих пор отсутствовали смелые решения в отношении интересов жителей Латвии.
Выдвинутый "Новым Единством" кандидат на должность президента Эдгар Ринкевич до сих пор не участвовал в решении вопросов внутренней политики. На просьбу разъяснить, как Ринкевич сможет дистанцироваться от "Нового Единства", в котором провел столько лет, нынешний министр иностранных дел сказал, что в случае избрания немедленно прекратит свою деятельность в партии. Ринкевич также отрицал, что в свое время устроил Солвиту Аболтиню на должность дипломата в Италии. На вопрос о том, сможет ли Ринкевич на должности президента отставить в сторону дипломатический стиль и говорить ясным и прямым языком, Ринкевич ответил утвердительно, сказав, что и в дипломатии, например, в случае вторжения России в Украину, применял ясный язык.
Ни один из трех кандидатов на должность президента пока не имеет убедительного большинства голосов, чтобы победить на выборах. Пиленса до сих пор очень поддерживали оппозиционные партии "Латвия на первом месте" и "Стабильности!", однако лидер "Латвии на первом месте" Айнарс Шлесерс заявил, что в случае поддержки ожидает, что Пиленс сделает шаги по смене правительства Кришьяна ("Новое Единство"), в котором "Объединенный список" является одной из партий коалиции. Публично звучали спекуляции, что Пиленс сможет избраться только с голосами "Объединенного списка" и оппозиции, если за него проголосуют также СЗК и депутат Глория Грайвцова, однако СЗК до сих пор не выразил четкую поддержку кому-либо из кандидатов.
В настоящее время Ринкевич и Пинто поддерживают только выдвинувшие их партии - "Новое Единство" и "Прогрессивные". О перспективах Пинто получить должность эксперты по политическим вопросам до сих пор говорили скептически, в свою очередь, в случае Ринкевича рассматриваются возможности получить поддержку Нацобъединения и "Прогрессивных" в случае, если Пинто выпадет уже в первом туре голосования. Однако Нацобъединение до сих пор не сформулировало, как оно будет голосовать на выборах в президенты государства, причем поддержки всех трех этих партий было бы слишком мало и для избрания Ринкевича следовало бы искать еще какие-то голоса.
Параллельно в политических кулуарах звучат допущения о том, что на этом этапе выборов новый президент страны не будет избран, ни один из кандидатов не собирает необходимую поддержку. Кроме того, отдельные коалиционные политики все еще поощряют партии - "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение - договориться о едином кандидате.
Выборы президента Латвии состоятся в Сейме в последний день мая.
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