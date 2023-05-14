Видео ⟩ Выборы президента: первые публичные дебаты. Отвечают Пиленс, Пинто и Ринкевич

"Объясняться надо тому, кто свои средства вкладывает в офшоры, чертит схемы PVN или, находясь в Латвии, ведет себя так, как будто представит интересы России", - говорит Пинто, отмечая, что в Латвии до сих пор отсутствовали смелые решения в отношении интересов жителей Латвии.

Выдвинутый "Новым Единством" кандидат на должность президента Эдгар Ринкевич до сих пор не участвовал в решении вопросов внутренней политики. На просьбу разъяснить, как Ринкевич сможет дистанцироваться от "Нового Единства", в котором провел столько лет, нынешний министр иностранных дел сказал, что в случае избрания немедленно прекратит свою деятельность в партии. Ринкевич также отрицал, что в свое время устроил Солвиту Аболтиню на должность дипломата в Италии. На вопрос о том, сможет ли Ринкевич на должности президента отставить в сторону дипломатический стиль и говорить ясным и прямым языком, Ринкевич ответил утвердительно, сказав, что и в дипломатии, например, в случае вторжения России в Украину, применял ясный язык.