Латвия опустилась с 12-го на 15-е место в глобальном Индексе свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортеры без границ" (RSF). В рейтинге оценивались 180 стран и территорий, сообщает агентство LETA со ссылкой на свежие данные организации.
По данным RSF, глобальный уровень свободы прессы в мире достиг исторического минимума. При этом именно в Европе журналисты по-прежнему работают в наиболее свободной и защищенной среде. Общая ситуация в мире описывается как сложная.
"В 2025 году ситуация со свободой прессы в мире оказалась худшей за всю историю наблюдений", - говорится в отчете. При этом отмечается, что более половины населения Земли живет в странах, где уровень свободы прессы характеризуется как "очень серьезно нарушенный".
Первую строчку в рейтинге вновь занимает Норвегия. Эстония поднялась на четыре позиции и занимает второе место, а Нидерланды - на третьем, с ростом на одну позицию.
Швеция опустилась на одну строчку и занимает четвертое место. Финляндия сохранила пятую позицию. Дания потеряла четыре позиции и занимает шестое место. Ирландия поднялась на одну строчку и занимает седьмое место. Во всех этих странах - а это исключительно европейские государства - уровень свободы прессы оценивается как высокий.
Литва, поднявшись на одну позицию, занимает 14-е место, обогнав Латвию, которая опустилась на одну строчку - до 15-го места. Эти страны входят в группу государств, занимающих 8-42 места, где уровень свободы прессы признается "удовлетворительным". В этой же категории находятся, например, Германия (11-е место, -1 позиция), Великобритания (20-е место, +3), Канада (21-е место, -7), Франция (25-е место, -4), Польша (31-е место, +16).
Ситуация оценивается как проблемная в странах, занимающих места с 43-го по 90-е. Среди них - Италия (49-е место, -3), Румыния (55-е, -6), США (57-е, -2), Украина (62-е, -1), Япония (66-е, +4), Венгрия (68-е, -1), Греция (89-е, -1).
Сложной признана ситуация в странах с 91-го по 138-е место. В эту группу входят, в частности, Грузия (114-е место, -11) и Ливия (137-е, +6).
К странам с "очень серьезной угрозой свободе прессы" отнесены те, кто занимает с 139-го по 180-е место. В числе этих государств: Казахстан (141-е, +1), Ирак (155-е, +14), Турция (159-е, -1), Беларусь (166-е, +1), Россия (171-е, -9), Китай (178-е, -6), Северная Корея (179-е, -2). Последнюю, 180-ю строчку, как и прежде, занимает Эритрея.
RSF также указывает на дополнительную угрозу: помимо ухудшения безопасности журналистов и роста авторитарных тенденций, серьезные трудности создаёт экономическое давление, которое ограничивает возможности борьбы с дезинформацией, ложными новостями и пропагандой.
В отчете отмечается, что проблемы устойчивости и жизнеспособности СМИ зафиксированы в 160 странах. Из-за финансовых трудностей СМИ закрываются почти в трети государств мира, в том числе в США, Аргентине (87-е место, -21 позиция) и Тунисе (129-е место, -11 позиций).
В целом за год ситуация со свободой прессы ухудшилась в 112 странах.
Рейтинг RSF оценивает свободу прессы в пяти ключевых сферах: политической, правовой, экономической, социально-культурной и в области безопасности.
Обновленный рейтинг опубликован накануне Международного дня свободы прессы, который отмечается в субботу.
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