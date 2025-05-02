По данным RSF, глобальный уровень свободы прессы в мире достиг исторического минимума. При этом именно в Европе журналисты по-прежнему работают в наиболее свободной и защищенной среде. Общая ситуация в мире описывается как сложная.

"В 2025 году ситуация со свободой прессы в мире оказалась худшей за всю историю наблюдений", - говорится в отчете. При этом отмечается, что более половины населения Земли живет в странах, где уровень свободы прессы характеризуется как "очень серьезно нарушенный".

Первую строчку в рейтинге вновь занимает Норвегия. Эстония поднялась на четыре позиции и занимает второе место, а Нидерланды - на третьем, с ростом на одну позицию.

Швеция опустилась на одну строчку и занимает четвертое место. Финляндия сохранила пятую позицию. Дания потеряла четыре позиции и занимает шестое место. Ирландия поднялась на одну строчку и занимает седьмое место. Во всех этих странах - а это исключительно европейские государства - уровень свободы прессы оценивается как высокий.