TikTok оштрафован на 530 миллионов евро за отправку данных европейских пользователей в Китай

Платформа TikTok была оштрафована на 530 миллионов евро за отправку личных данных граждан Европы в Китай и неспособность защитить их от доступа со стороны китайских властей, сообщила в пятницу Ирландская комиссия по защите данных (DPC), пишет AFP.
Китайская технологическая группа ByteDance, которой принадлежит TikTok, имеет свою европейскую штаб-квартиру в Ирландии, поэтому ирландский регулятор контролирует деятельность социальной платформы в Европе.
По данным ирландского надзорного органа по защите данных, в ходе расследования социальная сеть признала, что хранила данные европейских пользователей в Китае, хотя ранее отрицала это.
"TikTok не проверил, не гарантировал и не доказал, что персональные данные [европейских] пользователей, к которым сотрудники в Китае имеют удаленный доступ, защищены на уровне, по сути эквивалентном тому, который гарантируется в Евросоюзе", - заявил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.
Он добавил, что
TikTok не пытался помешать китайским властям получить доступ к персональным данным европейцев в соответствии с "китайскими законами о борьбе с терроризмом, контрразведкой и другими законами, которые TikTok определил как существенно отличающиеся от стандартов ЕС".
TikTok сообщил, что планирует обжаловать штраф, наложенный Европейским союзом, настаивая на том, что "никогда не получал запроса" от китайских властей на предоставление данных европейских пользователей.
В западных странах уже давно существуют опасения касательно способности TikTok защитить личные данные пользователей от использования Китаем в шпионских и пропагандистских целях.
Ирландский регулятор подчеркнул, что TikTok нарушил требования Общего регламента ЕС по защите данных, отправив данные пользователей в Китай.
Пятничное решение DPC предусматривает административные штрафы на общую сумму 530 миллионов евро и распоряжение привести обработку данных TikTok в соответствие с требованиями в течение шести месяцев.
Если распоряжение не будет выполнено в течение шести месяцев, передача данных TikTok в Китай будет приостановлена.
Ожидается, что штраф, наложенный в Европе, усилит давление на платформу в США, где в прошлом году Конгресс принял требование о том, чтобы ByteDance отделила свое управление TikTok в США, в противном случае платформа будет запрещена в стране.
Президент США Дональд Трамп дважды переносил сроки, в которые китайская социальная сеть должна продать свой бизнес в США, где у нее 170 миллионов пользователей. В настоящее время крайним сроком является 19 июня.
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