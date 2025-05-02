TikTok оштрафован на 530 миллионов евро за отправку данных европейских пользователей в Китай

Китайская технологическая группа ByteDance, которой принадлежит TikTok, имеет свою европейскую штаб-квартиру в Ирландии, поэтому ирландский регулятор контролирует деятельность социальной платформы в Европе.

По данным ирландского надзорного органа по защите данных, в ходе расследования социальная сеть признала, что хранила данные европейских пользователей в Китае, хотя ранее отрицала это.

"TikTok не проверил, не гарантировал и не доказал, что персональные данные [европейских] пользователей, к которым сотрудники в Китае имеют удаленный доступ, защищены на уровне, по сути эквивалентном тому, который гарантируется в Евросоюзе", - заявил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.

Он добавил, что

TikTok не пытался помешать китайским властям получить доступ к персональным данным европейцев в соответствии с "китайскими законами о борьбе с терроризмом, контрразведкой и другими законами, которые TikTok определил как существенно отличающиеся от стандартов ЕС".

TikTok сообщил, что планирует обжаловать штраф, наложенный Европейским союзом, настаивая на том, что "никогда не получал запроса" от китайских властей на предоставление данных европейских пользователей.