В Австралии в тяжелое ДТП попал школьный автобус с учениками

В автобусе, выехавшем из школы, находилось 45 учащихся, когда его сзади ударил грузовик. От удара автобус перевернулся, и детей пришлось извлекать из него с помощью спасателей.

Девять детей в возрасте от 5 до 11 лет были доставлены в больницу, многие из них нуждались в экстренной операции.

Хирурги работали до утра, чтобы оказать помощь тяжелораненым, сообщила в среду журналистам главный исполнительный директор Королевской детской больницы Бернадетт Макдональд.

Их травмы включали размозжение конечностей, что привело к ампутациям, а также травмы головы, позвоночника и серьезные порезы.

В больнице в тяжелом состоянии остаются семеро детей, в том числе один в реанимации.

"Сейчас в нашей больнице находятся очень травмированные семьи и дети", - сказала Бернадетт Макдональд.

Полиция сообщила, что в среду водителю грузовика будут предъявлены обвинения.