В Австралии в тяжелое ДТП попал школьный автобус с учениками

В Мельбурне, Австралия, в результате тяжелого ДТП группа учеников начальной школы оказалась в больнице, некоторые в критическом состоянии.
В автобусе, выехавшем из школы, находилось 45 учащихся, когда его сзади ударил грузовик. От удара автобус перевернулся, и детей пришлось извлекать из него с помощью спасателей.
Девять детей в возрасте от 5 до 11 лет были доставлены в больницу, многие из них нуждались в экстренной операции.
Хирурги работали до утра, чтобы оказать помощь тяжелораненым, сообщила в среду журналистам главный исполнительный директор Королевской детской больницы Бернадетт Макдональд.
Их травмы включали размозжение конечностей, что привело к ампутациям, а также травмы головы, позвоночника и серьезные порезы.
В больнице в тяжелом состоянии остаются семеро детей, в том числе один в реанимации.
"Сейчас в нашей больнице находятся очень травмированные семьи и дети", - сказала Бернадетт Макдональд.
Полиция сообщила, что в среду водителю грузовика будут предъявлены обвинения.
Австралия отличается не самой лучшей безопасностью дорожного движения: среди 36 стран Организации экономического сотрудничества и развития страна находится на 20 месте по смертельным случаям на дорогах.