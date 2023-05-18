Пинто: в латвийской политике слишком много расчетов

Она заверила, что готова встать на защиту безопасности как на государственном, так и на человеческом уровне, в том числе сделать все для искоренения насилия и равнодушия, которые могут иметь очень болезненные последствия.

Пинто выразила мнение, что до сих пор в латвийской политике было слишком много расчетов, но слишком мало разговоров об идеях.

Она рассказала, что начала ездить по регионам Латвии для встреч с жителями, но воздержалась от прогнозов о своих реальных шансах быть избранной на высокий пост,

а также не ответила прямо на вопрос, с какими политическими силами видит общие интересы и цели.

В то же время Пинто заявила, что для нее очень важно, чтобы каждый человек и каждая семья в Латвии были защищены как практически, так и юридически, в том числе кандидат выступает за защиту прав и возможностей родителей-одиночек и родителей в однополых семьях.

Кроме того, важно развитие экономики Латвии, включая переход к зеленому и устойчивому сельскому хозяйству, без истощения лесов и полей, и с использованием финансирования, которое предлагает Европейский союз, отметила Пинто.

Она убеждена, что если у президента твердая позиция и высокие требования к Сейму и правительству, то существует реальная возможность добиться решения различных проблем.

Как сообщалось, представленные в Сейме партии выдвинули трех кандидатов на предстоящие президентские выборы. От "Объединенного списка" кандидатом выступает его основатель, бизнесмен Улдис Пиленс, от "Нового Единства" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, а оппозиционная фракция "Прогрессивных" выдвинула на пост президента эксперта по государственному управлению Пинто. Ни один из кандидатов пока не имеет явного большинства для победы на выборах.