В "Гайльэзерсе" снова не работает аппарат для лучевой терапии рака кожи

Ранее аппарат ломался осенью прошлого года, но его починили, однако теперь он снова не работает. Возмущение в социальных сетях высказала женщина, которая отвезла свою мать на эту процедуру. В связи с ремонтом оборудования в течение двух лет услуга лучевой терапии была оказана в значительно меньшем объеме, чем планировалось.

Глава Клиники терапевтической радиологии и медицинской физики Рижской Восточной клинической университетской больницы Артур Шорубалко признал, что оборудование сломалось 12 мая. Были обнаружены проблемы с системой охлаждения.

В больницу была вызвана сервисная фирма, которая констатировала серьезное повреждение оборудования. В свою очередь, вечером 12 мая было констатировано, что повреждена рентгеновская лампа, которую отправили на завод производителя оборудования.

"Мы получили ответ, что лампа находится на обратном пути в Латвию и завтра будет в стране. Это означает, что если фирма по инспектированию все одобрит, то 30 мая или 31 мая можно будет возобновить работу с этим оборудованием. Это наш план ремонта", - сказал Шорубалко.

К моменту, когда оборудование разбилось, лучевую терапию получили 25 пациентов. Для всех пациентов были созданы новые планы лучевой терапии, и они продолжают получать терапию с помощью другого оборудования.