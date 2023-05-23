Видео ⟩ В Иецаве автовандал с топором нацарапал на машине полиции грубое слово

Один из очевидцев живет в доме на улице Тиргус уже 40 лет и описывает район как мирный. Поэтому заключенный очень удивился, заметив акт умышленного хулиганства посреди рабочего дня. "Услышал шум, открыл окно. Машины чем-то царапали", - рассказывает он.

34-летний мужчина при этом не выглядел пьяным. По словам очевидца, понять, по какому принципу мужчина выбирал, какие именно автомобили повредить, - невозможно.

Всего было повреждено пять автомобилей, два из которых - марки BMW и по одному - Ford, Nissan и Volvo. Мать владелицы пострадавшего BMW говорит, что полиция допрашивала семью, но ее дочь мало что знала о случившемся и не видела вандалов.

Полицейский участок Иецавского края находится всего примерно в ста метрах от места происшествия, и ближайший экипаж немедленно обыскал местность. Преступника рядом уже не увидели, а вот орудие - молоток - было брошено тут же, на стоянке. Выяснилось, что одна из машин правоохранительных органов также стала жертвой нападавшего с молотком.

Глава муниципальной полиции Бауского края Бронислав Островскис говорит: "На следующее утро мы обнаружили, что машина муниципальной полиции также была повреждена, на ней была неуместная надпись грубое слово на русском языке".

Как сообщалось, в течение суток после преступления Государственная полиция установила и арестовала мужчину, подозреваемого в повреждении нескольких автомобилей кухонным молотком - топором, который был найден возле одной из поврежденных машин.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)