Как сократить нехватку учителей? Отвечают педагоги

Чтобы сократить количество учительских вакансий, нужно действовать активно. Вот несколько рекомендаций от работающих в отрасли: для привлечения молодежи к этой работе нужно увеличить не только зарплату, но и количество бюджетных мест, стипендию, пишет Diena.
Должен быть обеспечен механизм поддержки и четко определены обязанности родителей и педагогов. Затем, если молодой человек учится на государственные средства, с учебным заведением должен быть заключен договор на отработку определенного количества лет.
По данным Государственной информационной системы образования, в школах свободны 359,96 вакансий, а на самом деле их больше 410, заявил глава подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческим ресурсам Чеслав Батня (Объединенный список), опросивший 335 (из всего 617) общеобразовательных учреждений.
Он не скрывал своего скептицизма по поводу желания Министерства образования и науки (IZM) провести исследование за несколько тысяч евро, чтобы проверить, есть ли вакансии учителей, так как это и так ясно, и цифры имеются в каждом самоуправлении.
Самая напряженная ситуация с работниками в Риге, где свободно 206,21 вакансий, но это проблема и других самоуправлений. Больше всего не хватает учителей латышского языка и математики.
Отказ от преподавания русского языка как второго иностранного и замена его одним из языков ЕС сделает нехватку учителей еще более острой.
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