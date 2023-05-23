Как сократить нехватку учителей? Отвечают педагоги

Должен быть обеспечен механизм поддержки и четко определены обязанности родителей и педагогов. Затем, если молодой человек учится на государственные средства, с учебным заведением должен быть заключен договор на отработку определенного количества лет.

По данным Государственной информационной системы образования, в школах свободны 359,96 вакансий, а на самом деле их больше 410, заявил глава подкомиссии Сейма по высшему образованию, науке и человеческим ресурсам Чеслав Батня (Объединенный список), опросивший 335 (из всего 617) общеобразовательных учреждений.

Он не скрывал своего скептицизма по поводу желания Министерства образования и науки (IZM) провести исследование за несколько тысяч евро, чтобы проверить, есть ли вакансии учителей, так как это и так ясно, и цифры имеются в каждом самоуправлении.

Самая напряженная ситуация с работниками в Риге, где свободно 206,21 вакансий, но это проблема и других самоуправлений. Больше всего не хватает учителей латышского языка и математики.

Отказ от преподавания русского языка как второго иностранного и замена его одним из языков ЕС сделает нехватку учителей еще более острой.