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Полиция больше не будет охранять резиденцию посла России в Юрмале

rus.tvnet.lv/LETA
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Посольство России. Информативное фото
Посольство России. Информативное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Правительство во вторник, 23 мая, одобрило предложение МВД о прекращении охраны резиденции посла России в Юрмале.

Распоряжение Кабинета министров об объектах, охраняемых Государственной полицией, ранее обязывало ее охранять резиденцию российского посла на проспекте Булдуру, 135.

Министерство иностранных дел ранее проинформировало Госполицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня временного поверенного в делах.

Министерство сообщило, что посол России уже покинул Латвию и к зданию в Юрмале больше не применим статус резиденции посла. Резиденция также теряет свои привилегии в соответствии с Венской конвенцией, поэтому в ее охране нет необходимости.

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