Полиция больше не будет охранять резиденцию посла России в Юрмале

Министерство иностранных дел ранее проинформировало Госполицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня временного поверенного в делах.

Министерство сообщило, что посол России уже покинул Латвию и к зданию в Юрмале больше не применим статус резиденции посла. Резиденция также теряет свои привилегии в соответствии с Венской конвенцией, поэтому в ее охране нет необходимости.