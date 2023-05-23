Полиция больше не будет охранять резиденцию посла России в Юрмале

Правительство во вторник, 23 мая, одобрило предложение МВД о прекращении охраны резиденции посла России в Юрмале.
Распоряжение Кабинета министров об объектах, охраняемых Государственной полицией, ранее обязывало ее охранять резиденцию российского посла на проспекте Булдуру, 135.
Министерство иностранных дел ранее проинформировало Госполицию о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня временного поверенного в делах.
Министерство сообщило, что посол России уже покинул Латвию и к зданию в Юрмале больше не применим статус резиденции посла. Резиденция также теряет свои привилегии в соответствии с Венской конвенцией, поэтому в ее охране нет необходимости.
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