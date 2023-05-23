Фото и видео ⟩ Масштабный пожар в Таллинне: работы по тушению продолжаются

Спасательные работы были начаты на четырех рабочих участках и в зоне повышенного риска, поскольку в здании работают с опасными веществами. Кроме того, был запущен отдельный участок работ по защите находящихся рядом зданий.

На присланном читателем видео слышны также взрывы. На данный момент неизвестно, что именно их вызвало. Пыльд также сказал, что при пожаре были взрывы, поэтому спасатели не могли активно бороться с огнем, а должны были сосредоточиться на защите ближайших зданий, поскольку взрывы представляли опасность для спасателей.

Густое облако дыма видно из разных районов города. Пока нет информации о пострадавших.

Галерея: Горит станция переработки отходов

Движение на улице Суур-Сыямяэ перекрыто. Как сообщили в Таллиннском аэропорту, три рейса задержались на полчаса, других перебоев в авиасообщении пока нет.

Галерея: Дым распространяется по Таллинну

Ядовитый дым распространяется дальше

Синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак сообщил в соцсетях, что столб дыма, образовавшийся в результате пожара на станции переработки отходов, также можно увидеть на метеорологическом радаре Харку.

"Столб дыма достигает высоты более двух километров. Ветер несет дым к Финскому заливу, - сообщил Кийтсак. - Инверсионный слой находится чуть выше двух километров, и столб дыма через него уже не прорастает, а начинает расползаться. Почему так? Потому что инверсионный слой препятствует развитию восходящих воздушных потоков".

"Это, в свою очередь, означает, что дым, содержащий ядовитые соединения, задерживается в слое воздуха близко к земле, а затем медленно рассеивается", - добавил он.

В Таллиннском аэропорту заверили Postimees, что дым от Суур-Сыямяэ не распространяется на взлетно-посадочные полосы и не мешает авиасообщению. Задержки рейсов связаны с другими обстоятельствами.