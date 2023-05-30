В Риге и Юрмале организован бесплатный сбор электроприборов и текстиля

В то же время приборы, которые сданы в пункты переработки, разбираются и сортируются в зависимости от компонентов, передаются на переработку, а затем вновь используются в производстве.

Вот типичные примеры электроприборов, которые следует сдавать в специальные пункты: бытовая техника – тостеры, блендеры, утюги, кофеварки, микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.; электроника – телевизоры, компьютерные мониторы, принтеры, сканеры, портативные компьютеры, клавиатуры, копировальные аппараты, обычные и мобильные телефоны и т. д.

Куда девать дырявые носки и поношенный джемпер?

С этого года сортировка текстиля является обязательной. CleanR уже установил более 100 контейнеров для сортировки текстиля и планирует установить еще 100 до конца этого года. Однако в эти контейнеры нельзя бросать все, что хочется.

В контейнеры для текстиля в закрытых пакетах можно выкидывать чистую и сухую одежду и обувь, которую еще можно носить, а также домашний текстиль, который еще можно использовать. Содержимое контейнеров сортируется: хорошо сохранившиеся вещи передаются благотворительным организациям, часть отправляется на экспорт, а совершенно непригодные вещи попадают на свалку для ответственной утилизации.

Поэтому испачканные футболки, дырявые носки, поношенные свитера и изношенный домашний текстиль следует выбрасывать в бытовые отходы.