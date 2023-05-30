В Риге и Юрмале организован бесплатный сбор электроприборов и текстиля

С 4 июня этого года компания CleanR начинает в Риге и Юрмале инициативу "Дни чистого дома", в рамках которой в микрорайоны этих городов в определенное время прибудет мобильный пункт по сбору у населения ненужного текстиля и электроприборов, сообщила руководитель отдела управления бытовыми отходами CleanR Лиене Румпане.
В воскресенье, 4 июня, мобильный пункт "Дней чистого дома" отправится в Даугавгриву и остановится во дворах домов по следующим адресам:
- улица Парадес, 4А 10:00-10:55,
- улица Лепью, 8 11:00-11:55,
- ул. Лепью, 15 к-1 12:00-12:55,
- ул. Валентина Пикуля, 11 13:00-13:55,
- ул. Парадес, 9А 14:00-14:55,
- ул. Парадес, 7 15:00-15:55,
- ул. Парадес, 20А 16:00-16:55 и
- ул. Парадес, 12А 17:00-17:55.
"Мы приглашаем жителей прийти к мобильному пункту "Дней чистого дома", чтобы именно там сдать текстиль и электроприборы, тем самым сделав свой дом и окружающую среду чище. Хотя в Риге становится все больше пунктов приема электроприборов и текстиля, мы понимаем, что не всегда у людей есть время и возможность сдать накопившиеся вещи. Надеемся, что наш мобильный пункт значительно облегчит сортировку, а также уменьшит тенденцию оставлять электроприборы у мусорных баков", - говорит Румпане.
"Дни чистого дома" пройдут во всех микрорайонах Риги в зоне деятельности CleanR.
В июне акция "Дней чистого дома" пройдет 11 июня в Иманте, а 18 июня – в Плявниеки.
В связи с большим количеством домов акция в одном и том же микрорайоне будет проводиться несколько раз, поэтому приглашаем управляющих домами подавать заявки на участие в ней, чтобы мы могли предоставить эти услуги как можно большему количеству людей.
"Мы также приглашаем управляющих домами подавать заявки на мобильный пункт "Дней чистого дома" во дворах своих домов, чтобы облегчить жизнь жильцам квартир", – подчеркнула представитель CleanR.
Мобильный пункт "Дней чистого дома" будет принимать электроприборы всех типов и размеров – от электрической зубной щетки, фена, принтера и других небольших приборов до холодильников, бойлеров и стиральных машин. Мелкие предметы следует поместить в коробку или прозрачный пакет, чтобы они были хорошо видны.
Предлагается сдавать текстиль, чтобы дать ему вторую жизнь. Будут приниматься все виды домашнего текстиля - шторы, постельное белье, полотенца, скатерти и т. п., а также чистая и пригодная к использованию одежда и обувь. Текстиль обязательно нужно положить в пакеты.
Почему электроприборы, даже маленькие, нельзя выбрасывать в бытовые отходы?
Следует помнить, что в бытовые отходы можно выбрасывать только то, что нельзя переработать. Например, кухонные отходы (если доступен контейнер для биоразлагаемых отходов, то и это можно пересмотреть), грязную, жирную упаковку, мокрую, грязную бумагу и картон, битое стекло и зеркала, детские подгузники, кошачий наполнитель и т. д.
Если же предмет может быть подключен к электричеству и имеет микрочип или микросхему, его в бытовые отходы выбрасывать нельзя. Эти устройства изготавливаются из самых разных материалов – драгоценных металлов, таких как золото и платина, токсичных тяжелых металлов, включая кадмий, свинец, ртуть, медь и др., различных пластмасс, стекла и веществ, препятствующих воспламенению. При попадании в окружающую среду опасные металлы могут загрязнять грунтовые воды и представлять опасность для здоровья.
В то же время приборы, которые сданы в пункты переработки, разбираются и сортируются в зависимости от компонентов, передаются на переработку, а затем вновь используются в производстве.
Вот типичные примеры электроприборов, которые следует сдавать в специальные пункты: бытовая техника – тостеры, блендеры, утюги, кофеварки, микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.; электроника – телевизоры, компьютерные мониторы, принтеры, сканеры, портативные компьютеры, клавиатуры, копировальные аппараты, обычные и мобильные телефоны и т. д.
Куда девать дырявые носки и поношенный джемпер?
С этого года сортировка текстиля является обязательной. CleanR уже установил более 100 контейнеров для сортировки текстиля и планирует установить еще 100 до конца этого года. Однако в эти контейнеры нельзя бросать все, что хочется.
В контейнеры для текстиля в закрытых пакетах можно выкидывать чистую и сухую одежду и обувь, которую еще можно носить, а также домашний текстиль, который еще можно использовать. Содержимое контейнеров сортируется: хорошо сохранившиеся вещи передаются благотворительным организациям, часть отправляется на экспорт, а совершенно непригодные вещи попадают на свалку для ответственной утилизации.
Поэтому испачканные футболки, дырявые носки, поношенные свитера и изношенный домашний текстиль следует выбрасывать в бытовые отходы.
"Разумеется, люди могут также воспользоваться введенной некоторыми производителями системой, когда старая одежда обменивается на скидку. Философия такого подхода заключается в том, чтобы не накапливать лишнего, особенно если оно может пригодиться кому-то еще, и освобождаться от ненужных вещей ответственно. К сожалению, вопрос переработки текстиля решен еще не окончательно, поскольку в
одежде часто присутствует множество различных элементов и волокон, которые невозможно разделить и, следовательно, переработать", – поясняет Румпане.
Сортируйте, чтобы меньше платить за вывоз отходов
Чем больше и тщательнее мы сортируем, тем меньше придется платить за вывоз бытовых отходов, потому что предприятия по управлению отходами вывозят раздельно отсортированные отходы бесплатно.
"Если говорить о Риге, то людям следует иметь в виду - если в доме более пяти квартир, то, помимо контейнеров для бытовых отходов, должен быть установлен также контейнер для легких отходов, а если более десяти квартир, то также контейнер для стекла. В свою очередь с 2024 года в столице станет обязательной раздельная сортировка биоразлагаемых отходов. Если жильцы считают, что у них нет достаточных опций для сортировки, мы настоятельно рекомендуем обращаться к своему управляющему с просьбой их обеспечить", – сказала Румпане.
*Обратите внимание! Если доля неправильно отсортированных отходов в раздельно сортированных отходах составляет более 20%, они вывозятся как бытовые отходы, то есть за плату. Если жильцы домов оставляют возле мусорных контейнеров крупные предметы, строительный мусор или электротехнику, они вывозятся за дополнительную плату, которая распределяется между всеми жильцами.
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