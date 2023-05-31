Росликов считает, что президента изберут сегодня

"За стабильность!" примет официальное решение о своей позиции незадолго до заседания Сейма, но, скорее всего, она будет такой же, о которой партия заявляла ранее.

На вопрос, будет ли президент избран сегодня, Росликов ответил утвердительно. По его мнению, на президентских выборах сегодня может победить кандидат "Нового Единства" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось, на пост президента выдвинуты три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Ринкевич и Элина Пинто ("Прогрессивные").