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Росликов считает, что президента изберут сегодня

rus.tvnet.lv/LETA
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Алексей Росликов
Алексей Росликов Фото: Edijs Pālens/LETA

Оппозиционная партия "Стабильности!" на президентских выборах, скорее всего, не поддержит ни одного из кандидатов, заявил в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель парламентской фракции партии Алексей Росликов.

"За стабильность!" примет официальное решение о своей позиции незадолго до заседания Сейма, но, скорее всего, она будет такой же, о которой партия заявляла ранее.

На вопрос, будет ли президент избран сегодня, Росликов ответил утвердительно. По его мнению, на президентских выборах сегодня может победить кандидат "Нового Единства" - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось, на пост президента выдвинуты три кандидата - Улдис Пиленс ("Объединенный список"), Ринкевич и Элина Пинто ("Прогрессивные").

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