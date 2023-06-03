Изоляция, телохранители и проверка пищи. Паранойя Путина растет

Последние события "продолжат усиливать его паранойю, и он, соответственно, продолжит ужесточать меры безопасности и изолировать себя", - рассуждает эксперт.

"Эти меры безопасности включают использование дублеров и повторную проверку блюд перед их подачей.

Его ежедневные планы очень тщательно контролируются, его ближайшие телохранители настолько преданы, что сделают для него все, что угодно, и психологически готовы к любой ситуации. Буквально к любой ситуации", - сказал сотрудник разведки.

Комментарии британского разведчика перекликаются с комментариями бывшего сотрудника службы безопасности Кремля Глеба Каракулова, который в апреле бежал из России, и осудил вторжение в Украину.

Каракулов прокомментировал паранойю Путина и его склонность к самоизоляции.

По его словам, Путин ездил в бронепоезде и настаивал на том, чтобы те кто будет с ним контактировать, прошли карантин на Covid-19. Лидер России, даже не пользуясь интернетом.

Изоляция Путина означает, что группа близких к нему людей предоставляет только дезинформацию, тем самым искажая процесс принятия им решений, считает британский эксперт.

Ожидалось, что этим летом Путин примет участие в саммитах в Индии, а также в саммите БРИКС в Южной Африке.

Его присутствие под вопросом из-за опасений по поводу ордера на арест МУС.

Агентство LETA сообщило, что официальные лица ЮАР даже рассматривают возможность переноса саммита в Китай или соседний Мозамбик.

"Путин хочет, чтобы его считали "международным государственным деятелем", имеющим значение на глобальном игровом поле. Но его страх перед покушениями и растущая паранойя начинают разрушать этот имидж", - заключает экперт.