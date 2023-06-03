Атаки беспилотников в Москве произошли недалеко от резиденции Владимира Путина. Путин настолько боится покушения, что отказывается от зарубежных поездок, сообщает Insider.
Изоляция, телохранители и проверка пищи. Паранойя Путина растет
Президент России Владимир Путин долгое время стремился поддерживать имидж несокрушимости с помощью своих нашумевших пиар-ходов и агрессивных заявлений о роли России на мировой арене.
Но согласно сообщению Daily Beast от 31 мая со ссылкой на независимую российскую газету "Верстка", российский лидер все больше беспокоится о своей жизни.
СМИ сообщают, что президент РФ настолько обеспокоен попытками покушения, что отказывается покидать страну.
Источник, которого "Верстка" назвала высокопоставленным российским чиновником, заявил - "за кулисами Кремля» складывается ощущение, что Путин избегает поездок и не чувствует себя в безопасности".
Последние события усилили паранойю российского президента.
Во-первых, ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в связи с обвинениями в военных преступлениях.
Во-вторых, паранойя выросла и в связи с серией атак беспилотников на Москву.
Также есть сведения, что российская группа наемников ЧВК "Вагнер" и ее лидер Евгений Пригожин готовят государственный переворот.
Атаки беспилотников нанесли удар по пригороду Москвы 30 мая. Однако в Кремле заявили, что беспилотники были перехвачены системами ПВО.
Russian media says Ukraine used at least 32 drones in a strike on Moscow this morning in possible payback for heavy drone and missile strikes on Kyiv.— max seddon (@maxseddon) May 30, 2023
All but 3 of them were shot down, per cop-aligned Telegram channel Shot – this one over Rublyovka, the home of Russia's elite pic.twitter.com/MOO4Y6Owu2
По сообщению газеты The Moscow Times, которая сослалась на разведданные российского правительства об атаке, беспилотники нанесли удары всего в нескольких километрах от резиденции Путина, где президент, вероятно, проводит большую часть своего времени.
Анонимный источник сообщил The Moscow Times, что Путин в момент нападения находился в роскошной резиденции, и его разбудили охранники.
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотников на Кремль в мае была попыткой Украины убить Путина, но Украина это отрицает.
В интервью Insider бывший сотрудник британской военной разведки рассказал, что Путин уже давно защищает себя с помощью тщательно продуманных мер безопасности, но последствия его изоляционизма становятся все хуже.
"Паранойя российского президента выросла во время пандемии Covid-19, когда он жил в пузыре изоляции", -утверждает военный.
Новые страхи перед покушением означают, что Путин живет в изоляции, общаясь только со своими ближайшими помощниками. Они снабжают его ложной информацией, которая лишь подпитывает предрассудки и ложные представления президента РФ.
Последние события "продолжат усиливать его паранойю, и он, соответственно, продолжит ужесточать меры безопасности и изолировать себя", - рассуждает эксперт.
"Эти меры безопасности включают использование дублеров и повторную проверку блюд перед их подачей.
Его ежедневные планы очень тщательно контролируются, его ближайшие телохранители настолько преданы, что сделают для него все, что угодно, и психологически готовы к любой ситуации. Буквально к любой ситуации", - сказал сотрудник разведки.
Комментарии британского разведчика перекликаются с комментариями бывшего сотрудника службы безопасности Кремля Глеба Каракулова, который в апреле бежал из России, и осудил вторжение в Украину.
Каракулов прокомментировал паранойю Путина и его склонность к самоизоляции.
По его словам, Путин ездил в бронепоезде и настаивал на том, чтобы те кто будет с ним контактировать, прошли карантин на Covid-19. Лидер России, даже не пользуясь интернетом.
Изоляция Путина означает, что группа близких к нему людей предоставляет только дезинформацию, тем самым искажая процесс принятия им решений, считает британский эксперт.
Ожидалось, что этим летом Путин примет участие в саммитах в Индии, а также в саммите БРИКС в Южной Африке.
Его присутствие под вопросом из-за опасений по поводу ордера на арест МУС.
Агентство LETA сообщило, что официальные лица ЮАР даже рассматривают возможность переноса саммита в Китай или соседний Мозамбик.
"Путин хочет, чтобы его считали "международным государственным деятелем", имеющим значение на глобальном игровом поле. Но его страх перед покушениями и растущая паранойя начинают разрушать этот имидж", - заключает экперт.
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