Экс-генсек НАТО призвал дать Украине письменные гарантии безопасности

"Я бы не исключал, что в этом контексте Польша будет действовать еще активнее на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность ввода войск (в Украину. - Ред.)", - заявил бывший глава альянса. По его словам, обращение Украины за такой военной помощью будет абсолютно законным.

Украина просит приглашения в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркнул Зеленский 20 апреля на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем тот факт, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - заявил Зеленский.