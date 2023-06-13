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В следующем составе Европарламента у Латвии будет на одного депутата больше

rus.tvnet.lv/LETA
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Здание Европарламента
Здание Европарламента Фото: EQRoy/Shutterstock

В следующем составе Европарламента у Латвии будет девять мандатов вместо нынешних восьми, постановил в понедельник комитет по конституционным вопросам Европарламента.

Голосование по этому решению запланировано в четверг, 15 июня, на пленарном заседании в Страсбурге.

В понедельник комитет предложил увеличить количество мест в Европарламенте на 11, разделив их между девятью государствами, чтобы отразить демографические изменения в ЕС.

Два из этих мест будут выделены Испании, еще два - Нидерландам, по одному - Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии.

Раз в пять лет, перед очередными выборами в Европарламент, выдвигается предложение о распределении мест между государствами-членами на основе принципов, установленных в договорах ЕС, и в соответствии с последними данными о численности населения.

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