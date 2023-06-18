Война в Украине и не только: три приоритета визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай

В воскресенье начинается первый визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. После большой размолвки между двумя странами из-за китайского воздушного шара-шпиона прошло пять месяцев.
В воскресенье начинается первый визит в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена. После большой размолвки между двумя странами из-за китайского воздушного шара-шпиона прошло пять месяцев.
Из-за этого шара Блинкен в феврале внезапно отменил запланированный визит. Китай утверждает, что шар предназначался для метеорологических наблюдений. Он пролетел над континентальной частью США и был сбит американским военным самолетом.
В программе визита госсекретаря - встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками в сфере внешней политики. Будет ли встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, до сих пор неизвестно. В пятницу тот встречался с основателем Microsoft Биллом Гейтсом.
У двух сверхдержав есть длинный список интересующих их тем, по нескольким у них серьезные разногласия, но есть и потенциальные области для сотрудничества.
Вот три главных темы предстоящих переговоров.
Налаживание отношений
Прежде всего, визит Блинкена нужен для того, чтобы восстановить хоть какие-то дипломатические контакты. В апреле на встрече в Вене дипломатам двух стран удалось немного растопить лед.
Но Блинкен станет самым высокопоставленным представителем администрации Байдена, посетившим Китай. А госсекретари США не ездили в КНР аж с октября 2018 года.
Сейчас самое время начинать разговаривать - это само по себе снижает риск конфликта, сказал на брифинге перед поездкой госсекретаря Курт Кэмпбелл, заместитель помощника президента США и координатор по индо-тихоокеанским делам.
"Мы не можем позволить разногласиям, которые нас разделяют, препятствовать движению вперед по глобальным проблемам, которые требуют от всех нас работать вместе", - сказал он.
Китай встречает Блинкена несколько прохладно.
В среду вечером, согласно официальному китайскому коммюнике о телефонном разговоре с госсекретарем, министр иностранных дел Китая Цинь Ган сказал Блинкену, что "очень ясно, кто виноват" в недавнем обострении отношений двух стран.
"Соединенные Штаты должны уважать обеспокоенности Китая, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить подрывать интересы суверенитета, безопасности и развития Китая во имя конкуренции", - заявил Цинь.
Американская сторона предлагает не ожидать от визита объявлений о значительных договоренностях. Кажется, единственным результатом встреч станет то, что они вообще состоялись.
Прорывов или трансформаций в отношениях двух стран ждать не стоит, прямо заявил Дэниэл Крайтенбринк, один из главных специалистов по Восточной Азии в Госдепартаменте.
Если встречи Блинкена приведут к дальнейшим контактам между представителями двух стран, этот успех можно будет развивать.
Смягчение торговых конфликтов
Отношения президента Байдена с Китаем начались бурно, отчасти потому, что он не желал отменять торговые ограничения, введенные его предшественником Дональдом Трампом. В том числе и пошлины на поставки китайских товаров стоимостью в миллиарды долларов.
В отдельных сферах Байден даже усилил нажим: так, он ограничил экспорт в Китай американских компьютерных чипов ради сохранения превосходства США в наиболее передовых электронных технологиях.
Китай ответил на это запретом на импорт чипов памяти от крупнейшего американского производителя - Micron.
Кэмпбелл признает озабоченности Китая, но говорит, что США готовы объяснять и защищать свои действия - уже предпринятые и будущие.
Если в сфере компьютерных технологий ожесточенное соперничество двух сверхдержав неизбежно, то в сфере борьбы с контрабандой наркотиков возможно поле для сотрудничества.
США хотят, чтобы Китай ограничил экспорт производимых в стране химических компонентов, из которых производится фентанил - синтетический опиоид, во много раз сильнее героина.
За последние семь лет смертность от передозировки фентанила в США выросла более чем в три раза.
"Для Соединенных Штатов это абсолютно критический и неотложный вопрос", - говорит Крайтенбринк. Правда, и тут могут возникнуть сложности.
Война и мир
После инцидента с воздушным шаром выходили публикации о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, которая немедленно использует его для войны против Украины.
Правительственные чиновники США в последнее время не повторяли эти обвинения, устранив тем самым особенно спорный вопрос для двух государств, способный превратить конфликт России с Украиной в прокси-войну США и Китая.
Однако можно ожидать, что Блинкен повторит предупреждения, сделанные китайской стороне в Вене, о том, что если Пекин окажет Москве военную или финансовую помощь, это повлечет для него серьезные последствия.
В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море происходят угрожающие маневры американских и китайских военных кораблей. Китай претендует на все эти воды. США настаивают, что они международные.
Блинкен и его команда говорили, что главная цель - это снизить уровень риска, связанный с этой напряженностью, и начинать нужно с возобновления контактов.
Добиться большего пока нереалистично - и к тому же Байдену станет сложнее идти на расширение сотрудничества с Китаем в условиях, когда с приближением президентских выборов 2024 года антикитайская риторика в США будет становиться жестче.
Но если двух сторонам удастся открыть каналы коммуникации, чтобы предотвратить превращение инцидента в военный конфликт, то такой исход для обеих сторон будет удовлетворительным.
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