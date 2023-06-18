Война в Украине и не только: три приоритета визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай

Война и мир

После инцидента с воздушным шаром выходили публикации о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России, которая немедленно использует его для войны против Украины.

Правительственные чиновники США в последнее время не повторяли эти обвинения, устранив тем самым особенно спорный вопрос для двух государств, способный превратить конфликт России с Украиной в прокси-войну США и Китая.

Однако можно ожидать, что Блинкен повторит предупреждения, сделанные китайской стороне в Вене, о том, что если Пекин окажет Москве военную или финансовую помощь, это повлечет для него серьезные последствия.

В Тайваньском проливе и Южно-Китайском море происходят угрожающие маневры американских и китайских военных кораблей. Китай претендует на все эти воды. США настаивают, что они международные.

Блинкен и его команда говорили, что главная цель - это снизить уровень риска, связанный с этой напряженностью, и начинать нужно с возобновления контактов.

Добиться большего пока нереалистично - и к тому же Байдену станет сложнее идти на расширение сотрудничества с Китаем в условиях, когда с приближением президентских выборов 2024 года антикитайская риторика в США будет становиться жестче.

Но если двух сторонам удастся открыть каналы коммуникации, чтобы предотвратить превращение инцидента в военный конфликт, то такой исход для обеих сторон будет удовлетворительным.

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