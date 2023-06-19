Блинкен: Китай пообещал не отправлять оружие России

"Мы - и другие страны - получили от Китая заверения, что он не предоставляет и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине", - заявил генсек НАТО.

В то же время Блинкен высказал беспокойство о действиях частных китайских компаний.

"Мы не видели никаких данных, которые бы свидетельствовали об обратном. Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы - компании, которые могут предоставлять технологии, используемые Россией для продолжения агрессивной войны в Украине", - добавил он.

Блинкен сказал, что Китай предлагал гарантии в отношении России "последние недели", а не только во время его визита.