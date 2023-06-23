ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельер из Таллинна нарядила выпускниц из небогатых семей

Настоящей феей для двух выпускниц в этом году стала дизайнер-модельер и хозяйка авторского ателье LeSaar Елена Хейнсаар, пишет Limon.ee.
Благотворительный проект "Счастье в глазах", который задумала и воплотила в жизнь Елена Хейнсаар, уже второй год помогает нарядиться на выпускной девушкам из семей, которые испытывают материальные трудности.
Спросите любую школьницу, о каком выпускном она мечтает, и самым честным ответом будет: о таком, на который она придет в прекрасном платье, способном превратить обычную девчонку в принцессу и затмить красотой всех подружек. Но с этим зачастую возникают проблемы. Полная экипировка выпускницы обойдется в весьма солидную сумму - платье, туфли, украшения, прическа... Дороговато получается, не каждый родительский кошелек выдержит, особенно если подрастают еще сестры и братья, или семья неполная.
Именно таких школьниц уже второй год находит Елена Хейнсаар. Модельер не только шьет девушкам вечерние платья, но и помогает полностью собраться в торжественный день. Парикмахеры, визажисты, мастера по маникюру, флористы участвуют в проекте также на благотворительной основе, главная задача в этой командной работе - чтобы у выпускниц засияли от счастья глаза. Также к благотворительному проекту присоединилась ювелирная фирма, и образ выпускниц дополнили изящные украшения.
В этом году Елена Хейнсаар подготовила к выпускному Биргиту и Инесу.
"Они абсолютно разные девчонки, у каждой свой характер, но каждая хотела быть волшебно красивой в этот важный день, - рассказывает Елена Хейнсаар. - В этом году они окончили девятый класс. Биргита пойдет дальше учиться в гимназию, а Инеса решила получать средне-специальное образование".
Модельер рассказывает, что к ней в ателье школьницы пришли со своими идеями, они знали наверняка, как хотят выглядеть на свой выпускной.
"Инеса захотела шикарное бальное платье, совсем как у принцессы. Мы немного заимствовали нижнюю часть из фотографий в интернете, а все остальное уже продумывали сами", - рассказывает Елена Хейнсаар, как создавались шикарное синее платье для выпускницы.
Вторая девятиклассница, Биргита, захотела себе облегающее платье с разрезом и с декольте. "Вместе мы выбрали ткань, которая запала ей в душу", - говорит модельер и отмечает, что работа шла очень легко и быстро.
В день своего выпускного каждую девушку собирали в салоне красоты под четким руководством Елены Хейнсаар. Побывал там и фотограф Limon.ee, смотрите галерею!
"Девочки были в восторге. Я снова увидела эти счастливые глаза, - говорит Елена Хейнсаар. - Они были просто в шоке, когда увидели себя в зеркале, ведь получилось даже лучше, чем они ожидали. Их родители были в восторге, думаю, что и одноклассники, и учителя были удивлены образами девочек".
Елена Хейнсаар хочет, чтобы ее благотворительный проект стал доброй традицией, и к нему присоединилось как можно больше людей - поверьте, это так приятно - зажигать счастьем чьи-то глаза!
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