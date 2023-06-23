ФОТО И ВИДЕО ⟩ Модельер из Таллинна нарядила выпускниц из небогатых семей

Биргита в день своего выпускного. Фото: Konstantin Sednev

В этом году Елена Хейнсаар подготовила к выпускному Биргиту и Инесу.

"Они абсолютно разные девчонки, у каждой свой характер, но каждая хотела быть волшебно красивой в этот важный день, - рассказывает Елена Хейнсаар. - В этом году они окончили девятый класс. Биргита пойдет дальше учиться в гимназию, а Инеса решила получать средне-специальное образование".

Модельер рассказывает, что к ней в ателье школьницы пришли со своими идеями, они знали наверняка, как хотят выглядеть на свой выпускной.

"Инеса захотела шикарное бальное платье, совсем как у принцессы. Мы немного заимствовали нижнюю часть из фотографий в интернете, а все остальное уже продумывали сами", - рассказывает Елена Хейнсаар, как создавались шикарное синее платье для выпускницы.

Вторая девятиклассница, Биргита, захотела себе облегающее платье с разрезом и с декольте. "Вместе мы выбрали ткань, которая запала ей в душу", - говорит модельер и отмечает, что работа шла очень легко и быстро.

В день своего выпускного каждую девушку собирали в салоне красоты под четким руководством Елены Хейнсаар. Побывал там и фотограф Limon.ee, смотрите галерею!

"Девочки были в восторге. Я снова увидела эти счастливые глаза, - говорит Елена Хейнсаар. - Они были просто в шоке, когда увидели себя в зеркале, ведь получилось даже лучше, чем они ожидали. Их родители были в восторге, думаю, что и одноклассники, и учителя были удивлены образами девочек".

Елена Хейнсаар хочет, чтобы ее благотворительный проект стал доброй традицией, и к нему присоединилось как можно больше людей - поверьте, это так приятно - зажигать счастьем чьи-то глаза!