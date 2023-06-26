Видео ⟩ История маленькой Анце: лечение стволовыми клетками принесло улучшение

В первые месяцы своей жизни Анце подверглась физическому воздействию со стороны своей биологической матери, из-за чего у девочки до конца жизни будут особые потребности. Жестокое обращение было настолько сильным, что у девочки диагностировали множественные костные моли и кровоизлияния.

Когда биологическую мать Анце осудили, заботу о девочке взяла на себя Ивита Кревица, многодетная мать, в семье которой семеро детей, трое из которых приемные. Приемной маме удалось завершить лечение Анце стволовыми клетками в Польше и начать реабилитацию в центре Poga на пожертвованные жителями средства. По словам приемной матери, лечение дало результаты.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения