Рядом с местом, где пропал актер Джулиан Сэндс, найдены человеческие останки

Члены семьи сообщили об исчезновении 65-летнего актера 13 января, после того как он не вернулся домой из похода в горы Сан-Габриэль. Плохая погода помешала немедленным поискам спасательных служб.

С января департамент шерифа Калифорнии провел восемь крупномасштабных поисковых операций с использованием дронов и вертолетов. Эти операции не увенчались успехом.

Воскресным утром альпинисты в горах Сан-Габриэль сообщили в департамент шерифа, что наткнулись на человеческие останки. Ответственные органы объявили, что на опознание тела уйдет около недели.

Напомним, на счету Джулиана Сэндса десятки ролей в кино, среди которых такие картины, как "Поля смерти", "Комната с видом", "Версия Браунинга", "Покидая Лас-Вегас", "Свидание на одну ночь", "Таймкод", "Отель", "Касл", "Готэм", "Девушка с татуировкой дракона" и другие.