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В Пардаугаве изъят особо опасный наркотик - синтетический героин

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Наркотики
Наркотики Фото: Shutterstock

В начале июля в Пардаугаве были задержаны трое мужчин в связи с оборотом наркотических веществ, во время обыска у них был изъят синтетический героин, сообщает агентство LETA.

Как по время проверки лиц, так и во время обысков по месту жительства было изъято примерно шесть грамм особо опасного наркотического вещества - смеси метонитазена и протонитазена, что является синтетическим опиоидом, известным также как синтетический героин.

Синтетические заменители героина во много раз сильнее героина и имеют более медленное начало действия, чем героин, но действуют дольше.

Он производится в различных условиях, и концентрация действующего вещества в одной дозе может варьироваться, поэтому среди его потребителей особенно часты случаи смерти от передозировки.

В отношении одного из подозреваемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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