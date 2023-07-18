Фото ⟩ Под Пярну в дом ударила молния: ребенка госпитализировали с ожогами

В 11.22 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Треймани волости Хяэдемеэсте от удара молнии пострадал ребенок, стоявший у окна. К моменту прибытия спасателей машина скорой помощи уже увозила в больницу пострадавшего ребенка, а также мужчину, отравившегося дымом. В момент происшествия в доме находились мать и трое детей.