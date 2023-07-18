Фото ⟩ Под Пярну в дом ударила молния: ребенка госпитализировали с ожогами

Сегодня в 11.22 в Центр тревоги поступил звонок из села Треймани, волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа, Эстония). Согласно сообщению, в дом ударила молния, травмировав стоявшего у окна ребенка, пишет Rus.Postimees.
В 11.22 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в селе Треймани волости Хяэдемеэсте от удара молнии пострадал ребенок, стоявший у окна. К моменту прибытия спасателей машина скорой помощи уже увозила в больницу пострадавшего ребенка, а также мужчину, отравившегося дымом. В момент происшествия в доме находились мать и трое детей.
Грозовым ударом в доме выбило окна. Испорчена внутренняя отделка, выпали кирпичи торцевой стены, которая частично обвалилась. Спасатели проверили пожарную безопасность дома и его чердака. По словам руководителя спасательной службы, молния также повредила электрощит, для проверки которого вызвали электриков.
Правила поведения в случае грозы
- Отключите главный предохранитель всего дома. Если это невозможно, выключите электроприборы и выньте вилки из розеток.
- Если дом находится на открытом пространстве или на возвышенности, закрывайте окна и двери и держитесь подальше от окон.
- Не разговаривайте по сетевому (IP) телефону (это может вызвать электрический или акустический удар).
- Держитесь подальше от розеток.
- Не разжигайте печь или плиту (дым является хорошим проводником электричества и притягивает молнию).
- Объясните детям, что опасен не гром, а молния.
- Телевизионные антенны должны быть заземлены.
- Во время грозы не укрывайтесь под деревьями, особенно опасно находиться под лиственными деревьями.
- Если вы находитесь у водоема - немедленно выходите из воды (вода - хороший проводник электричества).
- Будьте осторожны за рулем, а при проливном дожде и граде остановитесь на обочине.
- Установите молниеотвод. Это особенно необходимо на возвышенностях и на зданиях с жестяными крышами, матовым металлом или металлическими конструкциями, которые притягивают молнии.
- При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру 112.
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