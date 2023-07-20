Протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его

Инцидент произошел в преддверии демонстрации, запланированной в Стокгольме перед посольством Ирака. Как отмечало шведское информационное агентство ТТ, организаторы при регистрации заявили, что хотят сжечь на акции иракский флаг и Коран. В ответ на это влиятельный представитель иракских шиитов Муктада Садр призвал к протестам у шведского посольства в Багдаде. По данным Reuters, в акции участвовали сотни людей, AFP пишет о десятках протестующих. Сообщается, что протестующие подожгли посольство, несмотря на многочисленных полицейских, которые должны были охранять порядок на митинге.

МИД Швеции: Персонал посольства в Багдаде - в безопасности

Reuters со ссылкой на МИД Швеции сообщает, что персонал посольства в столице Ирака находится в безопасности. В пресс-службе министерства также подчеркнули, что власти Ирака несут ответственность за обеспечение безопасности и защиту дипломатических миссий и их сотрудников.

В МИД Ирака осудили инцидент в посольстве Швеции

Министерство иностранных дел Ирака выступило с заявлением, осуждающим нападение на посольство Швеции в Багдаде, сообщает агентство AP. "Правительство Ирака поручило компетентным органам безопасности провести срочное расследование и принять необходимые меры безопасности, чтобы раскрыть обстоятельства инцидента установить виновных в этом акте и привлечь их к ответственности в соответствии с законом", - цитирует агентство заявление иракского МИДа.

Акции с сожжением Корана в Швеции