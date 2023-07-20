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В Литве обстреляли воздушный шар, в нем было 14 человек

rus.tvnet.lv
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Фото: Goinyk Production/Shutterstock

В среду, 19 июля, в Тракайском районе Литвы был обстрелян летящий воздушный шар с людьми, сообщает литовское СМИ 15min.lt.

19 июля около 21:00 часов вечера человек несколько раз выстрелил из неустановленного оружия по воздушному шару, на борту которого находились 14 человек.

Во время инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, по воздушному шару было произведено три или четыре выстрела.

Сообщается, что угрозы безопасности полета не было.

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