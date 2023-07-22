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Видео ⟩ В Подмосковье убит вооруженный мужчина: он захватил здание и угрожал пойти в поход на Кремль

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Подмосковье в элитном поселке "Шервуд" в субботу в результате штурма правоохранительных органов был убит одетый в военную форму мужчина, захвативший одно из зданий поселка и угрожавший идти в поход на Кремль, сообщают в субботу российские новостные агентства и Telegram-каналы.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина был вооружен автоматом Калашникова, и кричал, что недавно вернулся с войны в Украине, а в дом залезть ему велел бог.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на РБК, полиция прибыла на место после того, как в доме сработала сигнализация. Попав в дом через окно, стражи порядка увидели вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете. Мужчина навел на них оружие и закрыл в комнате, однако им удалось выбраться через окно.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором слышна стрельба. По информации канала, мужчина забаррикадировался в особняке и открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов из автомата.

Как позднее сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, дом захватил 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко.

По его словам, мужчина "выдвигал политические лозунги и кричал, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль".

По информации Telegram-канала 112, в захваченном особняке ранее какое-то время жил бывший президент Украины Виктор Янукович.

В последнее время в доме никто не жил.

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