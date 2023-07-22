Видео ⟩ В Подмосковье убит вооруженный мужчина: он захватил здание и угрожал пойти в поход на Кремль

По информации Telegram-канала Baza, мужчина был вооружен автоматом Калашникова, и кричал, что недавно вернулся с войны в Украине, а в дом залезть ему велел бог.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на РБК, полиция прибыла на место после того, как в доме сработала сигнализация. Попав в дом через окно, стражи порядка увидели вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете. Мужчина навел на них оружие и закрыл в комнате, однако им удалось выбраться через окно.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором слышна стрельба. По информации канала, мужчина забаррикадировался в особняке и открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов из автомата.

ВЧК-ОГПУ сообщает, что в особняке в посёлке «Шервуд», который захватил «вернувшийся с войны» Вячеслав Черненко, ранее проживал сбежавший из Украины Виктор Янукович 😁 pic.twitter.com/OC5f0pebB9 — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) July 22, 2023

🇷🇺 Policija nošāva vīrieti, kurš sarīkoja apšaudi bijušā Ukrainas prezidenta Janukuviča mājā. Viņam iespējams bija garīgie traucējumi.#Maskava #krievija pic.twitter.com/jv9mhZmTPu — BreakingLV (@breakinglv) July 22, 2023

Как позднее сообщил в Telegram депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, дом захватил 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко.

По его словам, мужчина "выдвигал политические лозунги и кричал, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль".

По информации Telegram-канала 112, в захваченном особняке ранее какое-то время жил бывший президент Украины Виктор Янукович.

В последнее время в доме никто не жил.