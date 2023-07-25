Сколько тысяч в "кошельке" Эдгара Ринкевича?

В своей декларации за 2021 год Ринкевич указал, что владеет квартирой в Риге, имеет почти 434 тысячи евро безналичных средств в Swedbank, 421 евро - в Revolut, 4161 евро - в страховании жизни Swedbank и 10 тысяч евро вложены в Открытый пенсионный фонд Swedbank.

Kas Jauns пишет, что в последней декларации, поданной весной этого года, Ринкевич внес изменения - он указал, что унаследовал от своей покойной матери Бируты Аустры Пинки 1735 евро и квартиру в Юрмале стоимостью 23 118 евро.

Также Ринкевич указал покупку - за квартиру в Риге он заплатил 150,5 тысячи евро.

Следует отметить, что графа долговых обязательств в декларации Ринкевича пуста.

После покупки квартиры в Риге его сбережения уменьшились, и теперь на счете Swedbank 326 тысяч евро. В свою очередь, вложения Открытого пенсионного фонда AS Swedbank увеличились почти на две с половиной тысячи.

Выяснилось, что Ринкевич, много лет занимавший пост министра иностранных дел, в прошлом году получил от Государственной канцелярии 88 570 евро в качестве зарплаты, 91,25 евро в качестве процентов по банковским вкладам и 119 евро в качестве страхового возмещения от французской компании Carps.

От VSAA Ринкевичу было зачислено дополнительное пособие в размере почти 700 евро, которое вместо него получило похоронное бюро.

Напомним, Ринкевич был избран президентом 31 мая 2023 года. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата.

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