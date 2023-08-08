Фото ⟩ Как эстонцы готовились к ночи погодного апокалипсиса

Агентство окружающей среды Эстонии объявляло на ночь с 7 на 8 августа предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для половины страны - самый высокий (или третий) уровень, означающий сильный шторм. "Я сделал все возможное, чтобы защитить свое имущество", - говорит Кальмер, живущий в частном доме в городе Вильянди, который заполнил топливный бак своего автомобяли и укрыл стекла одеялами, чтобы возможный град не повредил их, пишет Limon.ee.