Центр помощи диким животным Ežu hospitālis опубликовал фотографии мест, из которых в понедельник поступили вызовы о пострадавших и погибших от урагана аистах.
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Буря унесла жизни множества аистов, часть - тяжело ранена. Жителей просят о помощи
"Это вид с вызовов, которые мы получили сегодня. Бесчисленное количество аистов погибло, оставшиеся в живых - большинство из них теперь лишь с одним крылом, некоторые сильно ранены, некоторые апатичны и в болезненной агонии... Сейчас мы обследовали первый участок, но знаем, что это еще не все", - говорится в сообщении общества.
Ežu hospitālis призывает людей поддержать общество. Узнать больше о возможностях помощи можно здесь.
Реквизиты общества:
- Biedrība
- Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs
- "Ežu Hospitālis"
- Счет: Reģ.nr. 40008325429
- AS, Swedbank
- LV24HABA0551054796534
- Цель: vētrā cietušajiem stārķiem
Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.
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