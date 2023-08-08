Буря унесла жизни множества аистов, часть - тяжело ранена. Жителей просят о помощи

"Это вид с вызовов, которые мы получили сегодня. Бесчисленное количество аистов погибло, оставшиеся в живых - большинство из них теперь лишь с одним крылом, некоторые сильно ранены, некоторые апатичны и в болезненной агонии... Сейчас мы обследовали первый участок, но знаем, что это еще не все", - говорится в сообщении общества.

Ežu hospitālis призывает людей поддержать общество. Узнать больше о возможностях помощи можно здесь.

Реквизиты общества: Biedrība

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"Ežu Hospitālis"

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Цель: vētrā cietušajiem stārķiem

Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.