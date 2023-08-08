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Буря унесла жизни множества аистов, часть - тяжело ранена. Жителей просят о помощи

rus.tvnet.lv
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Центр помощи диким животным Ežu hospitālis опубликовал фотографии мест, из которых в понедельник поступили вызовы о пострадавших и погибших от урагана аистах.

"Это вид с вызовов, которые мы получили сегодня. Бесчисленное количество аистов погибло, оставшиеся в живых - большинство из них теперь лишь с одним крылом, некоторые сильно ранены, некоторые апатичны и в болезненной агонии... Сейчас мы обследовали первый участок, но знаем, что это еще не все", - говорится в сообщении общества.

Ežu hospitālis призывает людей поддержать общество. Узнать больше о возможностях помощи можно здесь

Реквизиты общества:

  • Biedrība
  • Savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs
  • "Ežu Hospitālis"
  • Счет: Reģ.nr. 40008325429
  • AS, Swedbank
  • LV24HABA0551054796534
  • Цель: vētrā cietušajiem stārķiem

Как уже сообщалось, в понедельник в Латвии произошла одна из самых сильных и разрушительных бурь за последние годы - порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, в Добеле - 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но и крупным градом и молнией.

 

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