Фото ⟩ "Просим прийти к нам на помощь": лавандовый сад в Икшкиле сильно пострадал во время бури

"Мы плакали, но теперь у нас в руках перчатки, и мы спасаем растения и пытаемся возместить ущерб", - говорят представители Lavandu Lejās.

Сотрудники вспоминают, что был такой сильный ветер, что все поднялось в воздух, "даже лодка, которую мы вчетвером еле тащили".

"Мы просим вас прийти к нам на помощь", - призвали они на помощь.

"Наш сезон закончен, это точно. Вопрос только в том, сможем ли мы снова подняться", - говорят в компании.

В эти выходные компания приглашает всех помочь восстановить сад: "Наденьте перчатки и придите в порядок. Вместе мы сможем это сделать. Большая уборка в субботу".

Многие люди интересовались, можно ли помочь лавандовому саду по-другому.

Номер счета Lavandu Lejas для пожертвований на восстановление теплиц LV64UNLA0055003028160 Amanda Dana Stugle Цель платежа: Ziedojums