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Фото ⟩ "Просим прийти к нам на помощь": лавандовый сад в Икшкиле сильно пострадал во время бури

rus.tvnet.lv
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Лавандовый сад пострадал от бури
Лавандовый сад пострадал от бури Фото: Facebook/Lavandu Lejas

"Мы всегда говорили, что мы сильны, несокрушимы.., но действительно ли мы такие..? На этот раз наша очередь просить о помощи", - говорится в сообщении Lavandu Lejas на Facebook.

"Мы плакали, но теперь у нас в руках перчатки, и мы спасаем растения и пытаемся возместить ущерб", - говорят представители Lavandu Lejās.

Сотрудники вспоминают, что был такой сильный ветер, что все поднялось в воздух, "даже лодка, которую мы вчетвером еле тащили".

"Мы просим вас прийти к нам на помощь", - призвали они на помощь.

"Наш сезон закончен, это точно. Вопрос только в том, сможем ли мы снова подняться", - говорят в компании.

В эти выходные компания приглашает всех помочь восстановить сад: "Наденьте перчатки и придите в порядок. Вместе мы сможем это сделать. Большая уборка в субботу".

Многие люди интересовались, можно ли помочь лавандовому саду по-другому.

Номер счета Lavandu Lejas для пожертвований на восстановление теплиц

LV64UNLA0055003028160

Amanda Dana Stugle

Цель платежа: Ziedojums

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